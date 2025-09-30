Revigliasco Torinese ha accolto la quarta edizione del Concorso d’Eleganza Festival Car 2025, trasformandosi per un giorno in un museo a cielo aperto. Oltre 5.000 visitatori hanno invaso vie e piazze del borgo collinare, chiuse al traffico per l’occasione, ammirando più di 80 vetture provenienti da tutto il mondo.

La regina assoluta della manifestazione è stata la Ferrari F40, incoronata Best of Show e premiata con il trofeo firmato Giugiaro Architettura in collaborazione con Alcantara. A decretarne il successo una giuria internazionale composta da designer e figure di spicco del settore.

Concorso d’Eleganza Festival Car 2025

Le categorie hanno visto trionfare auto iconiche: l’Abarth 1000 SP (Bosch Award), la Lancia Flaminia Super Sport Zagato (Michelin Award), la Porsche 911 Turbo 3.3 (Autoappassionati Award) e la Maserati A6G Frua Spyder III Serie tra le storiche. Da segnalare anche la Dino 246 GT “Gallettone” e la Maserati Indy 4.2 America.

Il concorso, riconosciuto come Premiere Event FIVA, ha offerto un viaggio tra oltre cento anni di design automobilistico: dalle pionieristiche Lancia Lambda alle sportive degli anni ’50, fino a youngtimer di culto come la BMW Z8 Roadster. Grande attenzione anche alle concept car: dalla Ferrari Mythos alla Pagani Alisea, fino alla spettacolare Automobili Mignatta Rina, barchetta in fibra di carbonio con motore V8 da 500 CV.

Non sono mancati momenti speciali, come il Tour d’Elegance partito dal Castello Reale di Moncalieri, patrimonio UNESCO, con la partecipazione della nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Spazio anche alla sostenibilità con la première mondiale della Microlino ’55 Edition, nata dalla collaborazione con ERRE Company e Alcantara.