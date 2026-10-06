La gamma CUPRA Formentor si amplia con l’arrivo in Italia della nuova versione Impulse, allestimento che punta su una dotazione particolarmente completa e su alcuni elementi estetici capaci di rafforzare la personalità del SUV coupé spagnolo. Una novità che interessa il modello più venduto del marchio e che non comporta limitazioni nella scelta della motorizzazione.

A caratterizzare la Formentor Impulse sono innanzitutto i cerchi in lega Artic Black Matt da 19 pollici e il tetto panoramico, entrambi proposti di serie. Nell’equipaggiamento rientrano anche la vernice metallizzata e l’Edge Pack, che comprende accesso Keyless Advanced, illuminazione ambientale Smart Wraparound, videocamera posteriore, portellone elettrico hands-free e sistema antifurto. Per le varianti ibride plug-in viene fornito inoltre il cavo Mode 3.

CUPRA Formentor Impulse, motori da 150 a 333 CV

Uno dei punti di forza della nuova configurazione è la possibilità di abbinarla all’intera offerta di propulsori della Formentor. Sono quindi disponibili unità TSI, TDI, mild hybrid e plug-in hybrid e-HYBRID, con livelli di potenza compresi tra 150 e 333 CV. CUPRA dichiara inoltre un vantaggio per il cliente fino all’80% sul valore dei contenuti inseriti di serie nell’allestimento Impulse.

L’aggiornamento della gamma non si limita alla nuova versione. Tra gli optional arriva infatti l’Intelligent Drive, che introduce un’evoluzione del Lane Assist capace, in una situazione di emergenza, di spostare e arrestare il veicolo nella corsia libera più a destra.

Debutta anche il Trained Park Assist, sistema in grado di memorizzare le manovre di parcheggio effettuate abitualmente per poi automatizzarle. Novità, infine, per l’impianto audio Immersive by Sennheiser, che integra quattro attuatori nel cielo dell’abitacolo con l’obiettivo di rendere la riproduzione sonora ancora più avvolgente.