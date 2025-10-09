La Dacia Hipster Concept rappresenta una visione alternativa della mobilità, 100% elettrica e sviluppata per rispondere in modo concreto alle esigenze quotidiane. L’obiettivo è chiaro: dimezzare l’impronta di carbonio rispetto ai modelli elettrici attuali, proponendo un veicolo essenziale, funzionale e accessibile.

Negli ultimi decenni il mercato automobilistico ha seguito la strada del “sempre più”: veicoli più grandi, complessi e costosi. Dacia invece rimane fedele alla sua filosofia originaria, puntando a un’auto semplice e democratica. Con la Dacia Hipster Concept, il marchio si interroga su cosa sarà davvero indispensabile in futuro, con l’ambizione di reinventare l’auto popolare del nostro tempo.

Dacia Hipster Concept: compatta, spaziosa e sostenibile

Il progetto nasce dalle reali abitudini di utilizzo degli automobilisti: una vettura compatta, lunga 3 metri, alta 1,53 e larga 1,55, capace di ospitare quattro persone adulte e offrire un bagagliaio modulabile da 70 a 500 litri. Agile e pratica in città, la Hipster Concept garantisce anche autonomia sufficiente per coprire gli spostamenti medi, pari a circa 40 km al giorno in Francia e 43 km in Italia, con appena due ricariche settimanali.

Rispetto alla Dacia Spring, è più leggera del 20%, risultato ottenuto grazie a un approccio eco-smart che riduce materie prime, energia in produzione e consumi di esercizio. La missione è dimezzare l’impatto ambientale complessivo, mantenendo un prezzo competitivo in un mercato in cui il costo medio delle auto nuove è cresciuto del 77% dal 2010 al 2024.

Il design segue la filosofia “ design to cost” : forme cubiche, parabrezza verticale e portellone posteriore a tutta larghezza che si apre in due parti per agevolare il carico. Le linee sono robuste e semplici, con fari anteriori dal tratto essenziale e protezioni laterali in materiale riciclato Starkle. Soluzioni funzionali come le maniglie sostituite da cinghie alleggeriscono e rendono più pratico il veicolo.