DACIA presenta i nuovi interni delle nuove Sandero e Sandero Stepway MY26

17 gennaio 2026 | 10.07
Redazione Adnkronos
Dacia rinnova gli interni di Nuova Sandero e Sandero Stepway MY26, puntando su materiali più resistenti, maggiore ergonomia e connettività evoluta, nel solco del principio “ Essential but Cool” che guida ogni progetto del marchio.

All’interno, l’abitacolo adotta nuovi tessuti per sedili, plancia e pannelli porta, scelti per garantire resistenza, comfort e piacevolezza al tatto.

Le nuove bocchette dell’aria a T rovesciata creano ora una continuità visiva con la firma luminosa esterna, rafforzando il legame tra design interno ed esterno.

Volante riprogettato e nuove interfacce di guida

Il nuovo volante offre un’ergonomia migliorata per una guida più sicura e intuitiva.

Con le motorizzazioni Hybrid 155 ed Eco-G 120 automatico, debutta il nuovo comando E-Shifter, elegante e semplice da utilizzare, affiancato dalle palette al volante per cambi marcia più immediati.

La dotazione tecnologica cresce con il nuovo sistema multimediale da 10” con navigazione connessa e caricatore wireless per smartphone.

Il quadro strumenti digitale da 7” adotta una nuova grafica per una lettura più chiara e completa delle informazioni di guida.

