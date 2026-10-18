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Dacia Striker: il nuovo crossover ibrido arriva in Italia

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Dacia Striker: il nuovo crossover ibrido arriva in Italia
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18 ottobre 2026 | 16.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dacia apre gli ordini della nuova Striker, un crossover di segmento C che combina la versatilità di una station wagon, l'impostazione di guida di un SUV e le proporzioni di una berlina. Una proposta pensata per famiglie e automobilisti che cercano spazio, efficienza e costi di gestione contenuti.

Lunga 4,62 metri e alta appena 1,53 metri, Dacia Striker si distingue per una carrozzeria slanciata, abbinata a un'altezza da terra di 19 centimetri nelle versioni a due ruote motrici e 20 centimetri nella 4x4. I cerchi sono disponibili nelle misure da 17, 18 e 19 pollici.

L'abitacolo accoglie cinque persone e offre un bagagliaio fino a 602 litri, con pianale modulabile in tre sezioni e sistema Easy Fold per i sedili posteriori. La plancia integra una strumentazione LightVisio da 7 pollici e un touchscreen centrale da 10,1 pollici, standard sull'intera gamma. Debutta inoltre il sistema Autohold, una novità per il marchio.

Dacia Striker: motori ibridi, GPL e trazione integrale

La gamma comprende tre motorizzazioni elettrificate. La mild hybrid-G 140 abbina l'ibridazione a 48 volt all'alimentazione GPL, con cambio manuale oppure automatico e un'autonomia complessiva dichiarata fino a 1.600 chilometri.

La hybrid 155 utilizza un quattro cilindri benzina da 1,8 litri e due motori elettrici: consuma 4,2 l/100 km e, secondo Dacia, può viaggiare senza accendere il termico fino all'80% del tempo in città. Completa l'offerta la hybrid 150 4x4, con trazione integrale e cinque modalità di guida.

Tre gli allestimenti: Expression, Extreme e Journey. Già la versione base include climatizzatore automatico bizona, cerchi in lega da 17 pollici e freno di stazionamento elettrico.

Extreme privilegia l'utilizzo all'aperto con tetto panoramico, rivestimenti lavabili e controllo della velocità in discesa. Journey punta sul comfort grazie a sedili anteriori riscaldati, portellone elettrico e ricarica wireless per smartphone, oltre al sedile del conducente regolabile elettricamente.

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