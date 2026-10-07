DENZA sceglie il Salone dell’Auto di Parigi 2026 per mostrare in Europa una gamma che spazia dal SUV ibrido ad alte prestazioni alla supercar elettrica. Il marchio premium del Gruppo BYD sarà presente dal 12 al 18 ottobre nel Padiglione 5.3 di Paris Expo Porte de Versailles con Z9GT, D9 e due protagoniste: BAO5 e DENZA Z.

BAO5 è il primo SUV DENZA destinato alla commercializzazione europea. Lungo quasi 4,9 metri e configurato per cinque persone, utilizza il sistema Super Hybrid DMO, che abbina un 1.5 turbo benzina a due motori elettrici, uno per ciascun asse. La potenza complessiva raggiunge 544 CV, con 760 Nm di coppia e uno 0-100 km/h in 4,8 secondi.

DENZA Z: tre versioni e potenza fino a 1.604 CV

L’altra grande novità è la supercar elettrica Z, sviluppata sulla piattaforma e³ e proposta nelle varianti Coupé, Spider e Racing. L’architettura utilizza tre motori elettrici, trazione integrale e raggiunge 1.604 CV e 1.240 Nm.

La Coupé accelera da 0 a 100 km/h in 2,25 secondi e raggiunge 300 km/h, mentre la Spider impiega 2,3 secondi. Ancora più estrema la Z Racing: con pneumatici semi-slick opzionali scende a 1,96 secondi nello 0-100 km/h e raggiunge 350 km/h. Tutte adottano una Blade Battery di seconda generazione da 76 kWh e sospensioni magnetoreologiche DiSus-M.

BAO5 utilizza invece una batteria da 31,8 kWh, che consente fino a 90 km in modalità elettrica e un’autonomia complessiva di 835 km WLTP.

A Parigi DENZA mostrerà inoltre la tecnologia FLASH Charging del Gruppo BYD. Abbinata alla Blade Battery di seconda generazione, permette di passare dal 10 al 70% in cinque minuti e dal 10 al 97% in nove minuti.

Completano l’esposizione i sistemi audio sviluppati con Devialet e Dolby Atmos.