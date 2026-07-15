La corsa alle supercar elettriche entra in una nuova fase. Al Goodwood Festival of Speed debutta infatti la DENZA Z, nuovo modello ad alte prestazioni del marchio premium del Gruppo BYD che punta a ridefinire il concetto stesso di hypercar a zero emissioni. Il progetto nasce attorno a una piattaforma completamente dedicata, abbina tecnologie proprietarie sviluppate dal costruttore cinese e propone numeri destinati a far discutere: fino a 1.604 CV nelle versioni di serie e oltre 2.000 CV nella futura Special Edition, sviluppata per affrontare il Nurburgring Nordschleife.

DENZA Z punta su prestazioni e tecnologia

La nuova DENZA Z è costruita sulla piattaforma e3 Sports Car Platform, progettata esclusivamente per vetture elettriche ad alte prestazioni. Il sistema propulsivo utilizza tre motori elettrici, uno anteriore e due posteriori indipendenti, sviluppando complessivamente 1.604 CV e 1.240 Nm di coppia. Nella configurazione Racing l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede appena 1,96 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 350 km/h. La Special Edition, ancora in fase di sviluppo, promette invece oltre 2.000 CV e uno scatto inferiore a 1,7 secondi.

Tra le principali innovazioni figura anche la nuova tecnologia FLASH Charging, abbinata alla seconda generazione della Blade Battery. Secondo DENZA bastano cinque minuti per passare dal 10 al 70% della carica, mentre il passaggio dal 10 al 97% richiede appena nove minuti, eliminando uno dei principali limiti delle sportive elettriche.

L'assetto sfrutta le sospensioni magnetoreologiche DiSus-M, il sistema Vehicle Motion Control coordina sterzo, frenata e distribuzione della coppia in tempo reale, mentre il torque vectoring indipendente permette funzioni dedicate anche all'impiego in circuito. Non manca un impianto frenante carboceramico con pinze a sei pistoncini anteriori e quattro posteriori.

L'abitacolo adotta una configurazione 2+2, soluzione rara per una supercar di questo livello, con materiali premium, fibra di carbonio, sistema audio Devialet e infotainment con Google Built-in. Le modalità Boost e Track consentono inoltre di personalizzare numerosi parametri della vettura, trasformando la Z in un'auto pensata tanto per la strada quanto per l'utilizzo in pista.

Dopo la prima apparizione a Goodwood, DENZA aprirà gli ordini delle versioni Coupé, Spider e Racing, mentre la Special Edition proseguirà lo sviluppo tecnico con l'obiettivo dichiarato di stabilire nuovi riferimenti sul circuito del Nürburgring, confermando le ambizioni del marchio premium di BYD nel segmento delle supercar elettriche.