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Dodge Day 2026: la passione per il marchio guarda al futuro

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Dodge Day 2026: la passione per il marchio guarda al futuro
09 luglio 2026 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Dodge Day 2026 ha confermato ancora una volta quanto il marchio americano continui a esercitare un forte richiamo anche nel nostro Paese. La quinta edizione del raduno organizzato dal Dodge Challenger Team Italia ETS, ospitata presso il Cowboy's Guest Ranch di Voghera, ha richiamato oltre 200 partecipanti e 102 vetture, trasformando il fine settimana in una grande festa dedicata alle muscle car e alla cultura automobilistica statunitense.

L'evento è iniziato già dal sabato sera con un momento di ritrovo pensato per favorire l'incontro tra gli appassionati, mentre la domenica ha visto sfilare alcuni dei modelli più rappresentativi della storia Dodge. Tra le protagoniste spiccavano una Challenger R/T del 1971, una Challenger Hellcat Redeye e una Viper con livrea Gas Monkey Garage, vetture che hanno raccontato l'evoluzione del marchio attraverso oltre cinquant'anni di storia.

Dodge Day 2026: un raduno che unisce passione e solidarietà

Come da tradizione, il Dodge Day ha mantenuto una forte vocazione solidale. Durante la manifestazione sono state raccolte donazioni destinate ad associazioni del territorio e consegnato un defibrillatore DAE al Comune di Voghera, confermando come la passione per le automobili possa diventare anche un'importante occasione di sostegno alla comunità locale.

L'edizione 2026 assume inoltre un significato particolare perché coincide con una nuova fase della presenza di Dodge in Europa. Il marchio ha infatti annunciato il ritorno della Dodge Charger, proposta con una strategia multi-energy che affianca ai motori benzina SIXPACK le nuove versioni elettriche Daytona. Una scelta che permette di ampliare l'offerta senza rinunciare ai valori storici del brand: prestazioni, design deciso e piacere di guida.

Il successo del Dodge Day dimostra come la community europea continui a rappresentare uno dei punti di forza del marchio. Un patrimonio di entusiasmo e condivisione che accompagna Dodge in una nuova fase della propria storia, mantenendo vivo il legame tra tradizione americana e innovazione tecnologica.

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