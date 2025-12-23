DS Automobiles torna al Salone dell’Automobile di Bruxelles 2026 con uno spazio espositivo completamente rinnovato e pensato per valorizzare i tratti distintivi del marchio: eleganza, cura artigianale del dettaglio e una visione della mobilità elettrica centrata sul comfort e sulla qualità percepita. L’area, caratterizzata da superfici in metallo battuto color champagne, rappresenta l’ingresso ideale in un ambiente che raccoglie sei modelli della gamma, insieme a una novità destinata ad anticipare la direzione stilistica dei prossimi anni.

Durante la conferenza stampa del 9 gennaio, Xavier Peugeot presenterà una nuova creazione, concepita per segnare un ulteriore passo nella strategia premium del Brand. Accanto a questa anteprima, DS Automotive rende tributo al proprio reparto corse mostrando la monoposto elettrica DS E-TENSE FE25, protagonista in Formula E e testimonianza del percorso tecnologico sviluppato dal marchio nel mondo delle competizioni.

DS Automobiles Bruxelles 2026: una gamma a zero emissioni

Fulcro dello stand è la lounge DS, un ambiente pensato per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva grazie a materiali ricercati e alla possibilità di configurare ogni modello tramite il DS DESIGN STUDIO digitale.

L’esposizione comprende l’Urban SUV DS 3 E-TENSE, proposto nella versione DS PERFORMANCE Line Limited Edition e spinto da un motore elettrico da 156 CV, capace di coniugare dimensioni compatte e interni rifiniti con grande attenzione.

Accanto al modello più urbano, la N°4 E-TENSE rappresenta la proposta più versatile: 450 km di autonomia, funzioni dedicate alla gestione dell’energia e disponibilità nelle varianti elettrica, ibrida e plug-in hybrid. Lo stand ospita anche il DS 7 Plug-In Hybrid 225 ETOILE, SUV pensato per i lunghi viaggi, caratterizzato da interni in pelle Nappa e da una guida orientata al comfort.

A chiudere la presenza DS arriva il N°8 FWD Long Range ETOILE, SUV Coupé 100% elettrico con 750 km di autonomia e soluzioni aerodinamiche che ne definiscono il carattere più avanzato. Tutti i modelli saranno visibili al pubblico dal 9 al 18 gennaio nel padiglione 5.