Si è conclusa con numeri da record l’82ª edizione di EICMA – Esposizione internazionale delle due ruote. In sei giorni, sono state oltre 600.000 le presenze complessive tra appassionati, operatori, professionisti del settore e media, confermando la manifestazione come riferimento globale per l’industria e la cultura delle due ruote.

L’edizione 2025 ha visto la partecipazione di più di 730 espositori e oltre 2.000 marchi provenienti da 50 Paesi. In forte crescita anche il comparto business: gli operatori accreditati sono stati più di 43.000, da 167 nazioni, con un aumento significativo degli operatori internazionali (+28% sul 2024). Sul fronte media, giornalisti, content creator e tecnici hanno superato quota 8.200, con provenienza da 67 Paesi.

Successo di pubblico anche per l’area Y.U.M. – Your Urban Mobility, 4.000 mq dedicati alla mobilità urbana con test ride gratuiti su più di 40 veicoli elettrici ed endotermici. Molto partecipata inoltre l’Area Gaming, con simulatori di guida e attività esperienziali che hanno coinvolto migliaia di visitatori.

« EICMA 2025 segna la piena consacrazione del passaggio da fiera a evento espositivo globale e attrattivo – dichiarano il presidente Pietro Meda e l’amministratore delegato Paolo Magri –. i numeri e la qualità dei contenuti testimoniano una manifestazione capace di unire business, innovazione e passione. Il merito va agli espositori e ai partner che hanno creduto in questa evoluzione».

L’appuntamento con la prossima edizione è già stabilito: dal 3 all’8 novembre 2026, sempre a Fiera Milano Rho.