Eugenio Franzetti nuovo Responsabile Marketing Alfa Romeo

Cambio nella posizione di Responsabile Marketing in Alfa Romeo: infatti il brand annuncia la nomina, con effetto immediato, di Eugenio Franzetti che riporterà a Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e COO di Maserati. Franzetti succede a Cristiano Fiorio, che ha assunto la guida del Marketing di Maserati, continuando a ricoprire il ruolo di General Manager di BottegaFuoriserie.

Eugenio Franzetti vanta un’esperienza di rilievo nel campo della comunicazione, delle vendite e del motorsport: nel corso degli anni ha ricoperto posizioni chiave, tra cui Responsabile Comunicazione e Competizioni per Peugeot Italia; Responsabile Comunicazione per DS Automobiles, Citroën e Peugeot in Italia; Responsabile Vendite per Citroën Italia, prima di assumere la guida della funzione Comunicazione per il brand Peugeot. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Managing Director del brand DS in Italia ed è stato poi nominato Responsabile per DS Performance. Franzetti ha inoltre recentemente assunto la responsabilità del Dipartimento Competizioni di Lancia, un incarico che continuerà a ricoprire ad interim, lavorando a stretto contatto con i team di Stellantis Motorsport per valorizzare il profilo del brand.

Ficili sottolinea come "la sua vasta esperienza nel marketing automobilistico globale e la profonda conoscenza delle dinamiche dei brand premium saranno preziose mentre continuiamo a rafforzare il posizionamento internazionale di Alfa Romeo". "Vorrei anche ringraziare sinceramente Cristiano per la sua straordinaria leadership e visione negli ultimi anni, durante i quali ha contribuito in modo significativo alla crescita del brand, guidando con successo progetti in F1, il lancio di modelli come la 33 Stradale – segnando il ritorno del marchio nel mondo delle vetture custom-built – oltre a campagne pubblicitarie premiate, strategie di comunicazione mirate e partnership chiave". Per Franzetti "questo è un momento entusiasmante nel percorso del brand: il mio obiettivo è valorizzare la sua eredità unica, abbracciando al contempo l’innovazione e nuovi modi di connettersi con la nostra appassionata community in tutto il mondo. Insieme continueremo a raccontare la storia di Alfa Romeo in modo da ispirare e coinvolgere gli appassionati in ogni mercato".