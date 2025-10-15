Ferrari nomina Maria Conti Chief Communication Officer

Ferrari ha annunciato oggi la nomina di Maria Conti come Chief Communication Officer. Nella nuova posizione, Conti riporterà direttamente al CEO Benedetto Vigna ed entrerà a far parte del Leadership Team del Cavallino Rampante.

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore automobilistico e del lusso, Maria Conti ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito comunicazione, eventi, brand e motorsport per marchi internazionali come Maserati, Alfa Romeo, BMW e MINI.

Nel suo incarico più recente come responsabile della divisione Maserati Corse, ha guidato lo sviluppo del business Motorsport con responsabilità commerciali, di brand e comunicazione a livello globale. In precedenza, è stata Chief Communication Officer di Maserati, contribuendo alla definizione e all’implementazione della strategia mondiale di comunicazione del marchio, nelle aree prodotto, lifestyle, racing ed eventi.

“La comunicazione è una leva essenziale per trasmettere la passione, l’eccellenza e i valori che rendono Ferrari unica,” ha dichiarato Benedetto Vigna, CEO di Ferrari. “Maria porta con sé una profonda esperienza nella gestione di marchi di prestigio e una visione contemporanea della comunicazione globale. Con la sua esperienza e sensibilità strategica contribuirà a consolidare la capacità di Ferrari di esprimere, attraverso la comunicazione, l’unicità che la contraddistingue.”

“Entrare in Ferrari è un onore e una grande responsabilità,” ha affermato Maria Conti. “Ferrari rappresenta l’eccellenza, la passione e la volontà di progresso. Credo in una comunicazione integrata, capace di coniugare tradizione e innovazione e di trasmettere con coerenza e autenticità i valori e lo spirito che rendono Ferrari inimitabile.”