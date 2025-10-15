circle x black
Ferrari nomina Maria Conti Chief Communication Officer

15 ottobre 2025 | 10.46
Redazione Adnkronos
Ferrari ha annunciato oggi la nomina di Maria Conti come Chief Communication Officer. Nella nuova posizione, Conti riporterà direttamente al CEO Benedetto Vigna ed entrerà a far parte del Leadership Team del Cavallino Rampante.

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore automobilistico e del lusso, Maria Conti ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito comunicazione, eventi, brand e motorsport per marchi internazionali come Maserati, Alfa Romeo, BMW e MINI.

Nel suo incarico più recente come responsabile della divisione Maserati Corse, ha guidato lo sviluppo del business Motorsport con responsabilità commerciali, di brand e comunicazione a livello globale. In precedenza, è stata Chief Communication Officer di Maserati, contribuendo alla definizione e all’implementazione della strategia mondiale di comunicazione del marchio, nelle aree prodotto, lifestyle, racing ed eventi.

La comunicazione è una leva essenziale per trasmettere la passione, l’eccellenza e i valori che rendono Ferrari unica,” ha dichiarato Benedetto Vigna, CEO di Ferrari.Maria porta con sé una profonda esperienza nella gestione di marchi di prestigio e una visione contemporanea della comunicazione globale. Con la sua esperienza e sensibilità strategica contribuirà a consolidare la capacità di Ferrari di esprimere, attraverso la comunicazione, l’unicità che la contraddistingue.”

Entrare in Ferrari è un onore e una grande responsabilità,” ha affermato Maria Conti.Ferrari rappresenta l’eccellenza, la passione e la volontà di progresso. Credo in una comunicazione integrata, capace di coniugare tradizione e innovazione e di trasmettere con coerenza e autenticità i valori e lo spirito che rendono Ferrari inimitabile.”

