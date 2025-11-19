circle x black
Fiat partner ufficiale del 43mo Tff, 500 Hybrid Torino sarà mezzo di trasporto ufficiale

Un esemplare sarà esposto alla Mole Antonelliana, a simboleggiare l’iconico ruolo del modello e del marchio nel nostro immaginario cinematografico

19 novembre 2025 | 17.06
Redazione Adnkronos
Fiat rinnova il suo legame con Torino e con il mondo dell’arte e del cinema, annunciando il ruolo di partner ufficiale della 43ª edizione del Torino Film Festival. Durante il Festival, una flotta dedicata di Fiat 500 Hybrid Torino sarà il mezzo di trasporto ufficiale delle personalità invitate, mentre un esemplare di 500 Hybrid sarà esposto alla Mole Antonelliana, a simboleggiare l’iconico ruolo che questa vettura e Fiat hanno ricoperto nella storia e nell’immaginario cinematografico italiano.

Il Museo Nazionale del Cinema e il Tff presenteranno anche una mostra speciale aperta al pubblico, ‘L’Italia che piace - In viaggio con Fiat tra i nostri capolavori del cinema’ un emozionante percorso visivo ospitato sulla cancellata storica della Mole Antonelliana dal 21 novembre al 1° dicembre in cui si raccontano gli incontri più significativi tra il cinema italiano e le vetture Fiat.

