In Germania il Governo è pronto a sostenere l’industria automobilistica attraverso l’approvazione di nuovi incentivi auto.

Entro il prossimo anno saranno stanziati 585 milioni di euro per l’acquisto di auto elettrico, incentivi auto che entro il 2028 arriveranno a 650 milioni di euro.

Non solo un piano a sostegno dell’industria automobilistica nazionale ma anche degli sgravi fiscali per chi deciderà di acquistare un veicolo a zero emissioni.

Detrarre fino al 40% del valore del veicolo entro il primo anno di acquisto per poi ammortizzare fino al sesto anno, il 6% annuo.

Le auto elettriche a beneficiare degli incentivi dovranno avere un prezzo inferiore ai 70.000 auro, probabile che il provvedimento sia esteso anche a quelle con un prezzo fino a 95.000 euro.

Perché il governo tedesco sarebbe in procinto di varare nuovi incentivi auto?

Secondo recenti stime dell’Autorità Federale tedesca, le immatricolazioni in Germania sono crollate nel mese di agosto del 28% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Una flessione che ha coinvolto principalmente le auto elettriche.

Un calo che ha riguardato anche le motorizzazioni ibride, benzina e diesel.

Tra i costruttori che più hanno risentito del crollo della domanda c’è in testa il Gruppo Volkswagen, con Audi al -36,6%, BMW -23%, Volkswagen -23,3%.

Del resto, la crisi del Gruppo Volkswagen nasce dalla scarsa richiesta di auto elettriche. Il costruttore tedesco potrebbe chiudere per la prima volta un impianto. Non accade da quasi 90 anni.