circle x black
Cerca nel sito
 

Gomme invernali e catene da neve: cosa dice la normativa

sponsor

Gomme invernali e catene da neve: cosa dice la normativa
11 novembre 2025 | 17.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A partire dal 15 novembre fino al 15 aprile scatta l’obbligo di circolare con gomme invernali o catene da neve a bordo, come previsto dal Codice della Strada (art. 6 e 7). L’obiettivo è garantire la sicurezza e la fluidità del traffico anche in presenza di ghiaccio o neve.

L’ordinanza viene emessa dagli enti proprietari delle strade (Comuni, Province, Regioni o Anas) e può prevedere date differenti in base alle condizioni climatiche locali. Chi non rispetta l’obbligo del montaggio di gomme invernali rischia una multa da 41 a 169 euro nei centri abitati e fino a € 345 sulle strade extraurbane, oltre al possibile fermo del veicolo.

Cambio gomme invernali, cosa dice la normativa

L’utilizzo degli pneumatici invernali è consigliato in prossimità dell’inizio della stagione invernale ed entro il 15 novembre.

Le gomme devono riportare la sigla M+S (Mud and Snow) e, per le aree più soggette a gelo, anche dal simbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), che ne certifica l’efficacia su neve e ghiaccio.

Il cambio inverso, cioè il ritorno alle gomme estive, deve avvenire entro il 15 aprile, con un periodo di tolleranza di un mese (fino al 15 maggio). Utilizzare pneumatici non idonei alle condizioni invernali può compromettere la tenuta di strada e comportare sanzioni.

Catene da neve: la tabella con le misure

Chi sceglie di non montare gomme invernali può comunque circolare con catene da neve a bordo, purché omologate UNI 11313 o ON V5117.

Le misure devono essere compatibili con le dimensioni degli pneumatici installati sul veicolo.

Sul libretto di uso e manutenzione o nelle tabelle ufficiali dei produttori è possibile verificare la corrispondenza tra misura dello pneumatico e modello di catena.

L’uso di catene non idonee può danneggiare pneumatici e sospensioni, oltre a rendere inefficace il sistema di trazione.

L’obbligo è per 2 o 4 ruote?

La normativa non specifica un numero minimo di ruote da equipaggiare, ma per motivi di sicurezza e trazione è raccomandato l’utilizzo di quattro gomme invernali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gomme invernali
Vedi anche
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza