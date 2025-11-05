circle x black
Gruppo Piaggio EICMA 2025: le novità Aprilia, Moto Guzzi e Vespa

05 novembre 2025 | 16.28
Redazione Adnkronos
Il Gruppo Piaggio conferma a EICMA 2025 la propria leadership nel panorama delle due ruote, presentando una gamma rinnovata per tutti i marchi del gruppo. Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio interpretano con stile e innovazione l’evoluzione del design e della tecnologia italiana.

Aprilia amplia la sua offerta con lo SR GT 400, scooter GT medio dalle prestazioni brillanti e dalla ciclistica completamente nuova, ideale per chi cerca versatilità e divertimento. Al suo fianco debutta la RS 457 GP Replica, versione speciale ispirata alle moto da competizione di MotoGP, arricchita da grafiche racing e dettagli tecnici di alto livello.

A EICMA debutta il nuovo Piaggio Beverly 25th Anniversary

La gamma Factory di Aprilia riceve nuove varianti grafiche ispirate ai flussi aerodinamici, mentre Moto Guzzi rinnova l’estetica di Stelvio, V7 e V85, introducendo cromie evocative che omaggiano la tradizione sportiva e avventurosa dell’Aquila di Mandello.

Il marchio Vespa celebra ottant’anni di storia con la nuova serie 80th, declinata su Primavera e GTS, caratterizzata da una raffinata livrea verde pastello. A EICMA debuttano anche le nuove Vespa Primavera e Sprint S, più tecnologiche, sicure e curate nei dettagli, con cerchi da 12” e strumentazione full LCD.

Chiude il palcoscenico il Piaggio Beverly 25th Anniversary, edizione speciale che celebra venticinque anni di successi con un look esclusivo e finiture dedicate.

Con queste anteprime, il Gruppo Piaggio riafferma la propria vocazione alla mobilità contemporanea, tra passione, storia e innovazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Gruppo Piaggio EICMA 2025 SR GT 400 scooter GT aprilia moto guzzi vespa piaggio
