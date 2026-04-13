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Harley-Davidson lancia RIDE, una piattaforma globale tra heritage e brand

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Harley-Davidson lancia RIDE, una piattaforma globale tra heritage e brand
13 aprile 2026 | 07.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Harley-Davidson inaugura una nuova fase della propria evoluzione con il lancio di RIDE, piattaforma globale pensata per rafforzare il posizionamento del marchio e dialogare con una nuova generazione di motociclisti.

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RIDE si configura come un progetto che va oltre la comunicazione tradizionale, si tratta di un’iniziativa che punta a valorizzare l’identità storica del brand, reinterpretandola in chiave contemporanea.

Si parla di un ritorno alle origini, infatti l'elemento chiave del lancio è anche il recupero dello storico logo Bar & Shield, un simbolo identitario del brand, che viene reintrodotto all’interno di una nuova veste visiva.

Un nuovo inizio in vista della strategia industriale

Sono entusiasta di lanciare la piattaforma RIDE come un vero e proprio nuovo inizio per il brand, in vista della presentazione della nostra strategia aziendale a maggio. RIDE celebra il divertimento e la gioia che si provano guidando la migliore moto al mondo: una Harley-Davidson”, ha dichiarato Artie Starrs, Presidente e CEO di Harley-Davidson.

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Harley Davidson RIDE
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