Ci sono momenti dell’anno in cui il mondo sembra fermarsi per ascoltare un suono preciso: quello di un motore che non è solo meccanica, ma memoria, promessa e rito. Si parla ovviamente di Harley-Davidson.

In occasione infatti di EICMA 2025 Harley-Davidson ha svelato i suoi nuovi modelli 2026, da una parte troviamo le iconiche Street Glide® e Road Glide®, poi ci sono le Cruiser: Low Rider® S e ST, Heritage Classic, Breakout®, Fat Boy® e Street Bob®, sul fronte più dinamico arrivano le Sportster® S, Nightster® Special e Nightster® ed infine per chi ama l’avventura troviamo le Pan America® 1250 Special e Pan America® 1250 ST.

Francesco Vanni , Managing Director per Italia, Spagna e Portogallo di Harley-Davidson dichiara: " Siamo qui in EICMA per lanciare la nuova gamma 2026 con nuove motorizzazioni, nuove colorazione e sopratutto nuovi accessori. Oltre ai nostri prodotti una delle novità principale è il lancio della Harley-Davidson Bagger World Cup che è una serie di gare dedicata al racing delle nostre touring ad alte prestazioni che verranno svolte nei circuiti più iconici. Si tratta di una competizione a sei /otto squadre dove ciascuna vedrà due piloti competere.

Tra gli eventi importanti dedicati alle Harley-Davidson, continua Vanni , ricordo inoltre l'European Spring Rally di Senigallia (30 aprile-3 maggio) e l'H.O.G. Rally a Cascais, Portogallo (18-21 giugno). Sono t utti importanti capitoli con una stessa storia che unisce la passione e un forte tradizione delle nostre due ruote ma con uno sguardo proiettato al futiro. Un futuro fatto sempre più di passione, di condivisione e di libertà sulle due ruote.

In arrivo infine una moto più piccola, più accessibile che vedrà il reveal solo nel 2026".