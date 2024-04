Hertz Team JOTA sulla pista di Imola per il WEC 2024

Dopo un esordio vincente alla prima gara del campionato WEC, la scuderia Hertz Team JOTA di Tom Brady, con la Porsche 963 LMDh, si presenta questa domenica sul circuito di Imola.

Dopo le vittorie ottenuta in Qatar, le aspettative sono elevate per le 963 del team su questa pista veloce e scorrevole che metterà alla prova i piloti dell’Hertz Team JOTA.

Nel 2023 la vettura è stata anche protagonista della 24 Ore di Les Mans.

Massimiliano Archiapatti, Amministratore Delegato di Hertz Italia ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di essere title sponsor del Team Jota nella classe Hypercar del WEC, un campionato all’insegna della competizione in cui il team anche quest’anno si sta cimentando con successo. La prossima domenica l’emozione sarà ancora più grande per noi che vivremo così da vicino questo emozionante appuntamento. Hertz ha sempre avuto un debole per gli sport motoristici e per le prestazioni.”.