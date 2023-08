Honda N-Box 2024: una nuova generazione completamente nuova

Nuova Honda N-Box arriva alla sua terza generazione.

Commercializzata inizialmente in Giappone, il model year 2024 della Honda N-Box sarà disponibile a partire da fine anno. Mantiene quelle forme squadrate che da sempre la caratterizzano, rispetto alla versione lanciata nel 2017 cambia radicalmente, il frontale è più arrotondato, nuovi anche i gruppi ottici, circolari e con tecnologia a LED, inedita anche la presenza della presa d’aria anteriore.

I passaruota hanno un aspetto massiccio, un design pronunciato che tuttavia serve a dare personalità alla vettura, nella vista laterale è evidente quanto sia alta la linea di cintura, le portiere posteriori sono scorrevoli per una maggiore abitabilità e accesso. Al retro nuovi i gruppi ottici a sviluppo verticale, in presenza del pacchetto “Fashion Style” le calotte specchi retrovisori esterni e le maniglie delle portiere sono bianche, i cerchi in questo caso sono bicolore.

Honda N-Box: nel 2024 anche in versione EV

Honda offre anche una versione più dinamica della N-Box, la Custom che si caratterizza per una griglia di maggiori dimensioni, per i gruppi ottici più grandi e orizzontali e per un paraurti con prese d’aria più grandi.

Nell’abitacolo figura uno schermo centrale da 9 pollici e una strumentazione con display da 5.7 pollici, numerosi i vani portaoggetti, tutti i passeggeri hanno a disposizione un vano portabicchieri.

Nell’allestimento standard i sedili hanno un rivestimento in tessuto e la plancia è impreziosita da finiture in tessuto, la Custom propone sedili in pelle. Curata è la sicurezza, nel pacchetto Honda Sensing sono inclusi gli airbag frontali e laterali.

Migliorate le motorizzazioni, i propulsori hanno una cilindrata di 658 cc e disponibili con potenze di 58 e 64 cavalli, nel 2024 arriverà una variante completamente elettrica e a zero emissioni.