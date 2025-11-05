Honda SH350i 2026 rappresenta la più recente evoluzione del celebre scooter a ruote alte della Casa dell’Ala dorata. Dopo il restyling introdotto nel 2025, il modello 2026 mantiene invariata la parte tecnica, confermando il suo equilibrio tra prestazioni, comfort e praticità, ma si distingue per sei combinazioni cromatiche rinnovate che ne accentuano il fascino metropolitano.

Alle tonalità classiche “Black” e “Pearl Nebbia White” si affiancano le rinnovate “Mat Rock Gray” e “Mat Pearl Diaspro Red”, oltre alle nuove versioni Sporty “Pearl Falcon Gray” e “Mat Pearl Cool White” , entrambe con scudo nero e dettagli grintosi che sottolineano il carattere sportivo del modello.

Design evoluto e tecnologia avanzata per l’SH350i 2026

Dal punto di vista tecnico, il monocilindrico eSP+ da 330 cc raffreddato a liquido eroga 29,4 CV e 31,5 Nm di coppia, offrendo un’elasticità di marcia ideale sia per l’uso urbano sia per gli spostamenti extraurbani. L’unità, omologata Euro5+, adotta soluzioni mirate alla riduzione degli attriti e alla massima efficienza termica, garantendo consumi medi di 28,6 km/l e un’autonomia superiore ai 260 km.

Il telaio monotrave in acciaio con forcella da 35 mm e doppi ammortizzatori posteriori assicura stabilità, agilità e comfort anche sul pavé cittadino. Le ruote da 16 pollici, la distribuzione dei pesi equilibrata e l’impianto frenante con ABS a doppio canale completano un pacchetto ciclistico di riferimento.

Sul fronte dell’equipaggiamento, il vano sottosella illuminato, la presa USB-C nel vano anteriore, la Smart Key e il cruscotto LCD confermano la cura nei dettagli tipica di Honda. Gli indicatori di direzione con funzione ESS segnalano le frenate d’emergenza, aumentando la sicurezza in ogni condizione.

Con le nuove livree 2026 e una dotazione completa, il Honda SH350i consolida la sua posizione di leader nella categoria degli scooter a ruote alte: un mezzo versatile, elegante e affidabile, pensato per chi cerca il perfetto equilibrio tra design, prestazioni e qualità costruttiva.