circle x black
Cerca nel sito
 

Honda SH350i 2026: nuove livree e conferme per lo scooter giapponese a ruote alte

sponsor

Honda SH350i 2026: nuove livree e conferme per lo scooter giapponese a ruote alte
05 novembre 2025 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Honda SH350i 2026 rappresenta la più recente evoluzione del celebre scooter a ruote alte della Casa dell’Ala dorata. Dopo il restyling introdotto nel 2025, il modello 2026 mantiene invariata la parte tecnica, confermando il suo equilibrio tra prestazioni, comfort e praticità, ma si distingue per sei combinazioni cromatiche rinnovate che ne accentuano il fascino metropolitano.

Alle tonalità classiche “Black” e “Pearl Nebbia White” si affiancano le rinnovate “Mat Rock Gray” e “Mat Pearl Diaspro Red”, oltre alle nuove versioni Sporty “Pearl Falcon Gray” e “Mat Pearl Cool White” , entrambe con scudo nero e dettagli grintosi che sottolineano il carattere sportivo del modello.

Design evoluto e tecnologia avanzata per l’SH350i 2026

Dal punto di vista tecnico, il monocilindrico eSP+ da 330 cc raffreddato a liquido eroga 29,4 CV e 31,5 Nm di coppia, offrendo un’elasticità di marcia ideale sia per l’uso urbano sia per gli spostamenti extraurbani. L’unità, omologata Euro5+, adotta soluzioni mirate alla riduzione degli attriti e alla massima efficienza termica, garantendo consumi medi di 28,6 km/l e un’autonomia superiore ai 260 km.

Il telaio monotrave in acciaio con forcella da 35 mm e doppi ammortizzatori posteriori assicura stabilità, agilità e comfort anche sul pavé cittadino. Le ruote da 16 pollici, la distribuzione dei pesi equilibrata e l’impianto frenante con ABS a doppio canale completano un pacchetto ciclistico di riferimento.

Sul fronte dell’equipaggiamento, il vano sottosella illuminato, la presa USB-C nel vano anteriore, la Smart Key e il cruscotto LCD confermano la cura nei dettagli tipica di Honda. Gli indicatori di direzione con funzione ESS segnalano le frenate d’emergenza, aumentando la sicurezza in ogni condizione.

Con le nuove livree 2026 e una dotazione completa, il Honda SH350i consolida la sua posizione di leader nella categoria degli scooter a ruote alte: un mezzo versatile, elegante e affidabile, pensato per chi cerca il perfetto equilibrio tra design, prestazioni e qualità costruttiva.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Honda SH350i 2026 honda moto EICMA 2025
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza