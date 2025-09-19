circle x black
Cerca nel sito
 

Honda WN7: la prima moto elettrica della Casa dell’Ala

sponsor

Honda WN7: la prima moto elettrica della Casa dell’Ala
19 settembre 2025 | 15.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Honda segna un momento storico nel mondo delle due ruote con il lancio della WN7, la sua prima moto elettrica destinata al mercato europeo. Il modello, già preordinabile online fino al 31 dicembre 2025, sarà disponibile nelle concessionarie ufficiali Honda a partire da febbraio 2026 al prezzo di 15.190 euro, IVA inclusa.

Il nome WN7 racchiude l’essenza del progetto: la “W” rimanda al concetto Be the Wind, la “N” richiama l’anima Naked della moto e il numero “7” identifica la fascia di potenza. L’ispirazione deriva direttamente dal prototipo EV FUN Concept presentato a EICMA 2024, da cui riprende linee futuristiche e snelle.

Honda WN7: prestazioni, autonomia e ricarica rapida

La Honda WN7 è equipaggiata con una batteria agli ioni di litio fissa che garantisce oltre 130 km di autonomia. Grazie alla compatibilità con lo standard CCS2, tipico del settore automobilistico, è possibile effettuare una ricarica rapida dal 20% all’80% in soli 30 minuti. Con una wall box domestica da 6 kW, invece, la ricarica completa richiede meno di tre ore.

Il peso contenuto di 217 kg e il motore elettrico raffreddato a liquido da 18 kW offrono prestazioni equivalenti a quelle di una moto con motore termico da 600 cc, con il vantaggio di una coppia massima di 100 Nm, paragonabile a un 1000 cc. Per i neopatentati è prevista anche una versione da 11 kW, accessibile con patente A1.

Silenziosa, fluida e priva di vibrazioni, la WN7 ridefinisce il concetto di piacere di guida su due ruote. La qualità costruttiva, l’equilibrio ciclistico e l’esperienza maturata da Honda in oltre 75 anni di storia motociclistica si ritrovano in questo nuovo modello elettrico.

Ulteriori dettagli tecnici saranno svelati a EICMA 2025, dove verranno mostrati anche lo schermo TFT da 5 pollici connesso tramite Honda RoadSync e il sistema di illuminazione full LED.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
WN7 honda moto EV FUN Concept Honda WN7 Honda RoadSync
Vedi anche
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza