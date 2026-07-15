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Hyundai IONIQ 9 MY27: debutta la Calligraphy Black Ink

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Hyundai IONIQ 9 MY27: debutta la Calligraphy Black Ink
15 luglio 2026 | 15.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Hyundai rinnova la propria ammiraglia elettrica introducendo il Model Year 2027 della IONIQ 9. L'aggiornamento interessa soprattutto la struttura della gamma, che si amplia con un nuovo allestimento di vertice, la Calligraphy Black Ink, oltre a una serie di novità dedicate a comfort, connettività e personalizzazione. Il grande SUV a zero emissioni continua così il proprio percorso di evoluzione mantenendo inalterate le caratteristiche che lo hanno reso il riferimento del marchio nel segmento premium elettrico.

Hyundai IONIQ 9 MY27: nuova gamma e più tecnologia

La principale novità è rappresentata dalla versione Calligraphy Black Ink, che porta all'estremo il carattere elegante della IONIQ 9 grazie a un look total black. La dotazione comprende cerchi dedicati da 21 pollici, logo anteriore nero opaco, portellone posteriore Glossy Black e numerosi dettagli esterni in nero lucido. L'abitacolo si distingue invece per i sedili in pelle Nappa nera, il volante con finitura dedicata, gli inserti in alluminio Black e il tetto panoramico elettrico.

Parallelamente Hyundai ha aggiornato anche le dotazioni dell'intera gamma. A partire dall'allestimento XClass arrivano infatti i sedili riscaldabili per la terza fila, mentre tutte le versioni adottano il nuovo sistema Next Generation eCall con connettività 5G, progettato per migliorare precisione e rapidità nelle chiamate automatiche di emergenza.

La gamma italiana si articola ora in quattro livelli di allestimento: Business, XClass, Calligraphy e la nuova Calligraphy Black Ink. Tutte le versioni sono equipaggiate con batteria da 110 kWh e configurazione a sette posti di serie, mentre i clienti possono scegliere tra tre motorizzazioni elettriche da 218, 307 e 428 CV. L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP varia da 600 a 620 chilometri in funzione della configurazione scelta.

Il listino parte da 70.600 euro per la Business a trazione posteriore da 218 CV, mentre la XClass è proposta da 76.600 euro con la stessa motorizzazione oppure da 80.600 euro nella variante AWD da 307 CV. L'allestimento Calligraphy è disponibile esclusivamente con trazione integrale, con prezzi da 84.200 euro per la versione da 307 CV e da 86.200 euro per la Performance da 428 CV. Al vertice della gamma si posiziona la nuova Calligraphy Black Ink, proposta esclusivamente con il powertrain AWD Performance da 428 CV a partire da 87.000 euro.

Basata sulla piattaforma elettrica E-GMP a 800 Volt, Hyundai IONIQ 9 mantiene una delle principali qualità del modello: la ricarica ultraveloce, che consente di passare dal 10 all'80% della batteria in circa 24 minuti.

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