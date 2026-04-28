Hyundai sceglie il Salone dell’Auto di Pechino 2026 per ridefinire il proprio posizionamento in uno dei mercati più competitivi al mondo. Non si tratta solo del debutto di un nuovo modello, ma di una dichiarazione industriale precisa: la Cina diventa il fulcro della trasformazione tecnologica e commerciale del marchio.

Alla base dell’evoluzione Hyundai c’è un principio chiaro, “In China, for China, to Global”, che ridefinisce il ruolo del Paese asiatico. Non più semplice mercato di sbocco, ma centro strategico per innovazione, sviluppo e competitività internazionale. Una scelta che riflette un contesto in cui elettrificazione, software e velocità di sviluppo stanno ridisegnando l’intero settore automotive.

Hyundai punta su investimenti concreti e su una maggiore integrazione con l’ecosistema locale. La joint venture con BAIC rappresenta uno dei pilastri di questa strategia, sostenuta da un piano industriale ambizioso che prevede il lancio di 20 nuovi modelli nei prossimi cinque anni, spaziando tra veicoli elettrici, EREV e soluzioni ibride evolute.

La strategia Hyundai in Cina

Il primo passo tangibile di questa visione è rappresentato dalla nuova IONIQ V, un modello progettato specificamente per il pubblico cinese. Non è un semplice adattamento di un prodotto globale, ma un veicolo sviluppato su misura per rispondere alle esigenze locali, combinando competenze ingegneristiche internazionali e innovazione sviluppata direttamente in Cina.

Dal punto di vista tecnico e progettuale, IONIQ V introduce un linguaggio stilistico inedito e punta su un’esperienza di bordo fortemente orientata alla digitalizzazione. L’abitacolo privilegia spazio e comfort, mentre la tecnologia diventa centrale nell’interazione con il conducente: display panoramico da 27 pollici, head-up display evoluto e sistemi basati su intelligenza artificiale contribuiscono a creare un ambiente connesso e intuitivo.

L’autonomia supera i 600 km secondo ciclo CLTC, un dato che evidenzia la volontà di rispondere non solo agli spostamenti urbani ma anche alle percorrenze più lunghe, elemento sempre più rilevante nel mercato cinese. A questo si aggiungono sistemi avanzati di assistenza alla guida sviluppati in collaborazione con partner locali, segno di una strategia che punta a integrare competenze globali e know-how tecnologico cinese.