Hyundai Palisade Hybrid: il nuovo SUV conquista il 10Best Trucks and SUVs 2026

02 gennaio 2026 | 10.06
Redazione Adnkronos
La Hyundai Palisade Hybrid entra direttamente tra i modelli più apprezzati del segmento grazie a un riconoscimento che pesa: la presenza nella selezione 10Best Trucks and SUVs 2026 stilata dalla testata statunitense Car and Driver. Un risultato che sottolinea quanto il nuovo progetto Hyundai abbia compiuto un salto netto in termini di tecnologia, comfort e capacità di utilizzo familiare.

L’ultima generazione della Hyundai Palisade nasce su una piattaforma ripensata per aumentare spazio, versatilità e qualità percepita. La carrozzeria, più lunga e con passo maggiorato, offre un’abitabilità migliorata in tutte le file di sedili, completata da un bagagliaio più sfruttabile e da un accesso a bordo facilitato. Il design adotta un’impostazione più verticale, con firma luminosa a LED integrata in un frontale d’impatto e soluzioni aerodinamiche evolute.

L’abitacolo punta su materiali morbidi, finiture curate e una configurazione che mira a ricreare un ambiente premium. Il doppio display da 12,3 pollici, l’integrazione wireless per gli smartphone e il nuovo impianto audio Bose danno sostanza a un comparto tecnologico studiato per l’utilizzo quotidiano. L’introduzione dei sedili Relaxation nelle prime due file eleva ulteriormente il comfort nei viaggi lunghi.

Hyundai Palisade Hybrid: motore elettricom autonomia e capacità di traino

Sul fronte della sicurezza arrivano dotazioni avanzate come la Dash Cam integrata a doppia camera, i sistemi di assistenza SmartSense e dieci airbag, con pretensionatori dedicati anche alla terza fila. Non manca la connettività di ultima generazione, dai servizi OTA al Digital Key 2.0, che consente l’utilizzo dello smartphone come chiave del veicolo.

Il cuore della gamma è il nuovo sistema ibrido con motore 2.5 turbo abbinato a due unità elettriche, per una potenza complessiva fino a 329 CV.

Hyundai Palisade Hybrid 10Best Trucks and SUVs 2026
