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Hyundai SmartSense, la sicurezza intelligente che assiste il conducente

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Hyundai SmartSense, la sicurezza intelligente che assiste il conducente
17 giugno 2026 | 13.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La sicurezza automobilistica moderna non si limita più alla protezione offerta da airbag, cinture di sicurezza e strutture a deformazione programmata. Oggi le vetture più evolute sono in grado di monitorare costantemente ciò che accade attorno a loro, analizzare il contesto di guida e intervenire quando necessario per ridurre il rischio di incidente. In questo scenario si inserisce Hyundai SmartSense, il sistema sviluppato dalla Casa coreana per offrire un livello superiore di assistenza e protezione.

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Più che una singola tecnologia, Hyundai SmartSense è un ecosistema composto da radar, telecamere, sensori e software che collaborano in tempo reale per supportare il conducente nelle diverse situazioni di guida. Il suo obiettivo è aumentare la consapevolezza al volante, contribuendo a prevenire situazioni potenzialmente pericolose prima che possano trasformarsi in un’emergenza.

Hyundai SmartSense: una rete di assistenza attiva in ogni situazione

Tra le tecnologie più importanti figura il Forward Collision-Avoidance Assist, sistema che rileva veicoli, pedoni e ciclisti e può intervenire automaticamente con la frenata d’emergenza. Un aiuto particolarmente utile nella guida urbana, dove gli imprevisti possono manifestarsi improvvisamente.

A supportare la stabilità del veicolo intervengono invece il Lane Keeping Assist e il Lane Following Assist, che aiutano a mantenere l’auto correttamente all’interno della corsia. Nelle percorrenze autostradali questi dispositivi riducono l’affaticamento del conducente e aumentano il comfort durante il viaggio.

Grande attenzione è stata dedicata anche agli angoli ciechi grazie al Blind-Spot Collision-Avoidance Assist e al Blind-Spot View Monitor, capaci di segnalare la presenza di veicoli o ciclisti nelle aree meno visibili.

Durante le manovre, il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, il Surround View Monitor e il Parking Collision-Avoidance Assist Rear offrono ulteriore supporto, monitorando l’area circostante e intervenendo se necessario con avvisi o frenate automatiche.

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