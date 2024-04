FORTHING, marchio automobilistico cinese di segmento medio/alto, arriva ufficialmente in Italia attraverso l’importatore e distributore ufficiale TC8 Srl.

Forthing (Dongfeng Fengxing) è un brand appartenente al Gruppo Dongfeng Liuzhou Motor Co. Ltd., uno tra i primi quattro gruppi automobilistici cinesi e holding controllata da Dongfeng Automobile Group Co. Ltd. Attualmente il gruppo conta oltre 121.000 dipendenti, un valore patrimoniale totale di circa 521 miliardi di RMB ed una capacità produttiva di 2,5 milioni di veicoli.

Inizialmente saranno commercializzate due piattaforme di prodotto:

La piattaforma T5 per i modelli crossover/SUV di medie dimensioni del segmento C, da cui prende il nome il prodotto di punta. La gamma T5 dispone di tutte le tipologie di powertrain: benzina, dual fuel GPL, full hybrid HEV e full electric EV.

La seconda sarò la piattaforma U-Tour, che contraddistingue i veicoli MPV di dimensioni più generose, sarà disponibile infatti in configurazione a 5 e 7 posti, sempre con un’ampia scelta di powertrain: inizialmente con le versioni termiche a benzina e dual fuel. Solo nella seconda parte dell’anno anche con la motorizzazione full hybrid HEV.