Italjet a EICMA 2025: debutto mondiale per Dragster 459 Twin e Roadster

05 novembre 2025 | 16.27
Redazione Adnkronos
A EICMA 2025, Italjet si conferma protagonista della scena motociclistica mondiale con due novità assolute: il Dragster 459 Twin e il nuovo Roadster. Due modelli che raccontano l’anima più autentica del marchio bolognese, capace di fondere design italiano, ingegneria avanzata e una visione sempre proiettata al futuro.

Italjet a EICMA 2025 tra sportività e fascino retrò

Il Dragster 459 Twin, erede diretto del 700 Twin, adotta un bicilindrico da 449 cc da 35 kW e introduce il cambio automatico intelligente SmartShift insieme al sistema ISAS, che consente di regolare la rigidità della sospensione posteriore come su una moto da competizione. Il risultato è un equilibrio perfetto tra prestazioni e comfort, con un carattere sportivo immediatamente riconoscibile.

Accanto a lui debutta il Roadster, un tributo all’età d’oro del design italiano reinterpretato in chiave contemporanea. Linee rétro, materiali pregiati e tecnologia DLAS per la sospensione anteriore rendono questo scooter una sintesi di eleganza e innovazione. Sotto la scocca pulsa un monocilindrico da 394 cc da 31 kW, abbinato a una ciclistica leggera e precisa.

Entrambi i modelli nascono nel Centro Stile Italjet di Castel Guelfo di Bologna, dove tradizione e creatività si incontrano per ridefinire il concetto di mobilità urbana. Il Dragster 459 Twin arriverà sul mercato nel marzo 2026, seguito dal Roadster a settembre dello stesso anno.

Due anteprime che riaffermano lo spirito pionieristico di Italjet: non seguire le strade tracciate, ma avere il coraggio di crearne di nuove.

