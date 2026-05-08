Kgm, una charity dinner con Vero Volley e ChangeTheGame﻿ contro la violenza sulle donne

E' nel segno della sicurezza - non solo quella dei suoi prodotti, frutto di scelte progettuali, tecnologiche e industriali ma anche sociale e solidale - l'impegno che ha portato il brand Kgm a partecipare a Lo Schema Vincente, il progetto di responsabilità sociale avviato nel 2025 insieme a Numia Vero Volley Milano e all’associazione ChangeTheGame, con il contributo creativo di Havas. Al centro della campagna, il Signal for Help: il gesto silenzioso di richiesta d’aiuto oggi ancora poco riconosciuto in Italia. Il momento più simbolico del progetto si è svolto durante una partita di Serie A1, quando le atlete della Numia Vero Volley - insieme alle avversarie - hanno interrotto il gioco per eseguire il gesto sotto rete, davanti a pubblico e telecamere.

Nel segno della concretezza Lo Schema Vincente ha vissuto un momento coinvolgente presso l’Opiquad Arena di Monza, in una Charity Dinner inserita all’interno di True Love Impact, il format di responsabilità sociale del club che utilizza lo sport come leva per affrontare temi sociali urgenti come la violenza di genere, il disagio giovanile e l’inclusione. A condurre il momento centrale dell’evento è stato Paolo Conticini, attore e presentatore, che per l’occasione ha assunto il ruolo di 'battitore d’asta', coinvolgendo il pubblico in un’esperienza partecipata e condivisa, capace di dare forza e significato al gesto solidale. Protagonista della raccolta fondi è stato un esemplare unico del Suv Kgm Tivoli, personalizzato con una livrea esclusiva e autografato dalle atlete della Numia Vero Volley Milano.

“Questo progetto racconta l’evoluzione del concetto di sicurezza secondo KGM” - commenta Luca Ronconi, Direttore Generale KGM Italia e Consigliere Delegato di AT Flow - “Una Tivoli unica che, diventando simbolo de Lo Schema Vincente, supera la dimensione del prodotto per trasformarsi in un’azione concreta di impatto sociale, perché la sicurezza non riguarda solo ciò che costruiamo, ma anche la società che contribuiamo a rendere più libera e sicura per le donne”. Il totale complessivo delle donazioni, che ha superato il valore di mercato dell’auto, sarà destinato per il 50% all’associazione ChangeTheGame, a sostegno di progetti di prevenzione, formazione e contrasto alla violenza, e per il restante 50% alle attività di sensibilizzazione promosse Vero Volley con il supporto di Kgm.