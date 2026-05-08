circle x black
Cerca nel sito
 

Kgm, una charity dinner con Vero Volley e ChangeTheGame﻿ contro la violenza sulle donne

sponsor

Offerto per una raccolta fondi di solidarietà un esemplare unico del Suv Tivoli

Kgm, una charity dinner con Vero Volley e ChangeTheGame﻿ contro la violenza sulle donne
08 maggio 2026 | 12.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' nel segno della sicurezza - non solo quella dei suoi prodotti, frutto di scelte progettuali, tecnologiche e industriali ma anche sociale e solidale - l'impegno che ha portato il brand Kgm a partecipare a Lo Schema Vincente, il progetto di responsabilità sociale avviato nel 2025 insieme a Numia Vero Volley Milano e all’associazione ChangeTheGame, con il contributo creativo di Havas. Al centro della campagna, il Signal for Help: il gesto silenzioso di richiesta d’aiuto oggi ancora poco riconosciuto in Italia. Il momento più simbolico del progetto si è svolto durante una partita di Serie A1, quando le atlete della Numia Vero Volley - insieme alle avversarie - hanno interrotto il gioco per eseguire il gesto sotto rete, davanti a pubblico e telecamere.

CTA

Nel segno della concretezza Lo Schema Vincente ha vissuto un momento coinvolgente presso l’Opiquad Arena di Monza, in una Charity Dinner inserita all’interno di True Love Impact, il format di responsabilità sociale del club che utilizza lo sport come leva per affrontare temi sociali urgenti come la violenza di genere, il disagio giovanile e l’inclusione. A condurre il momento centrale dell’evento è stato Paolo Conticini, attore e presentatore, che per l’occasione ha assunto il ruolo di 'battitore d’asta', coinvolgendo il pubblico in un’esperienza partecipata e condivisa, capace di dare forza e significato al gesto solidale. Protagonista della raccolta fondi è stato un esemplare unico del Suv Kgm Tivoli, personalizzato con una livrea esclusiva e autografato dalle atlete della Numia Vero Volley Milano.

“Questo progetto racconta l’evoluzione del concetto di sicurezza secondo KGM” - commenta Luca Ronconi, Direttore Generale KGM Italia e Consigliere Delegato di AT Flow - “Una Tivoli unica che, diventando simbolo de Lo Schema Vincente, supera la dimensione del prodotto per trasformarsi in un’azione concreta di impatto sociale, perché la sicurezza non riguarda solo ciò che costruiamo, ma anche la società che contribuiamo a rendere più libera e sicura per le donne”. Il totale complessivo delle donazioni, che ha superato il valore di mercato dell’auto, sarà destinato per il 50% all’associazione ChangeTheGame, a sostegno di progetti di prevenzione, formazione e contrasto alla violenza, e per il restante 50% alle attività di sensibilizzazione promosse Vero Volley con il supporto di Kgm.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Violenza su donne Lo Schema Vincente Signal for Help True Love Impact
Vedi anche
Papa a Pompei, il passaggio tra gli applausi nella piazza del santuario - Video
Il Papa arriva a Pompei, campane a festa per il Pontefice - Video
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza