In occasione della Milano Design Week 2026, Kia presenta Vision Meta Turismo, un concept che reinterpreta il concetto di grand tourer per l’era digitale, fondendo performance, comfort e interazione immersiva.

Il design abbina una silhouette ribassata e filante a superfici scolpite, mentre l’abitacolo punta su una nuova esperienza utente con configurazioni differenziate per guidatore e passeggero.

Tra gli elementi più innovativi figurano il volante ispirato al gaming, modalità di utilizzo dedicate, Speedster, Dreamer e Gamer, head-up display in realtà aumentata, controlli analogici integrati e un sistema che simula cambi marcia, sonorità e feedback fisici per rendere più emozionale la guida elettrica.

Kia partecipa alla Milano Design Week 2026 con due nuove mostre dal tema ‘Resonance of Opposites’

Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design, ha affermato: “La nostra presenza a Milano quest'anno segna un momento fondamentale per il Design Kia: un momento in cui la riflessione interiore e l'espressione esteriore convergono lungo un unico asse. "Resonance of Opposites" è più di una mostra; rappresenta una pietra miliare del nostro percorso, un riflesso della nostra crescita e del nostro impegno a plasmare un futuro più sostenibile attraverso la curiosità e un'innovazione ponderata e continua. Illustrando il percorso che si sviluppa partendo dalle esplorazioni interiori dei nostri designer fino ad arrivare ad un’espressione concreta rappresentata dalla nostra linea di concept, invitiamo il pubblico a scoprire come la nostra filosofia sia di continua ispirazione e si manifesti in ogni decisione creativa che prendiamo.”