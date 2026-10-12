Kia porta al Salone dell’Auto di Parigi 2026 la nuova Seltos Full-Hybrid, al debutto europeo, e riunisce nello stand l’intera famiglia GT elettrica.

La seconda generazione di Seltos, secondo modello Kia più venduto a livello globale si posiziona nel segmento dei C-SUV, la nuova Full-Hybrid amplia la gamma ibrida europea del marchio accanto a Sportage e Niro. Il modello introduce per la prima volta su una Kia il sistema e-AWD, progettato per gestire la distribuzione della coppia e migliorare trazione e stabilità.

Sempre per il mercato italiano, dal 2 novembre l’offerta comprenderà anche la motorizzazione 1.6 T-GDi da 180 CV alimentata a GPL, abbinata al cambio manuale oppure all’automatico DCT. Kia Italia sta inoltre lavorando con Westport Fuel Systems Italia allo sviluppo di una futura versione Tri-Fuel, con l’obiettivo di estendere l’autonomia e ridurre i costi di utilizzo.

In Italia Seltos Full-Hybrid è già ordinabile, con un prezzo di listino a partire da 35.000 euro

Kia al Salone francese ospita anche tutti e cinque i modelli della famiglia GT completamente elettrica. Le recenti EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT si affiancano a EV6 GT ed EV9 GT, ampliando l’offerta del marchio dedicata alle prestazioni e portandola in diverse categorie di veicoli.

Le novità arrivano in una fase di crescita commerciale per Kia in Europa. Secondo i dati ACEA riportati dal costruttore, tra gennaio e agosto 2026 le immatricolazioni del marchio sono incrementate del 9%, con una quota di mercato del 4,1%.