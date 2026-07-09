Kia rinnova il suo modello Niro e rafforza la propria presenza nel segmento dei CUV ibridi.

La rinnovata Niro arriva dopo il grande successo commerciale registrato in Europa ( 630.000 vetture vendute), sul piamo tecnico Niro monta un propulsore ibrido che abbina un motore benzina 1.6 GDI a iniezione diretta da 75 kW a un motore elettrico da 32 kW. La potenza complessiva è di 138 CV, con trazione anteriore e un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti.

Il progetto della nuova Niro è stato sviluppato attraverso una collaborazione tra il centro globale di ricerca e sviluppo di Hyundai Group in Corea e lo Hyundai Motor Europe Technical Centre.

La nuova Niro offre una capacità del bagagliaio di 430 litri secondo lo standard VDA e una capacità di traino fino a 1.010 chilogrammi con rimorchio frenato. Il coefficiente aerodinamico è pari a 0,28, mentre la gamma prevede cerchi in lega da 16 o 18 pollici, a seconda dell’allestimento.

Internamente Kia introduce materiali e combinazioni cromatiche aggiornate, insieme a una plancia ridisegnata e a una nuova console centrale. Il cockpit connesso ruota attorno al sistema di infotainment ccNC con display panoramico da 12,3 pollici, affiancato da quadro strumenti digitale della stessa dimensione. Tra le tecnologie disponibili figurano aggiornamenti Over-the-Air per navigazione e software, Apple CarPlay e Android Auto wireless e ricarica wireless per smartphone.

Parlando di sicurezza la nuova Niro introduce inoltre il sistema Hands-On Detection con volante capacitivo, questa sofisticata tecnologia verifica il coinvolgimento del conducente durante l’utilizzo delle funzioni di guida assistita.