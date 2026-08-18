Lamborghini amplia la propria gamma con la Revuelto SV, nuova espressione della storica famiglia Super Veloce. La supersportiva V12 ibrida sarà realizzata in una serie limitata di 1.963 esemplari, numero scelto per celebrare l’anno di fondazione della casa di Sant’Agata Bolognese.

Erede di una tradizione iniziata nel 1971 con la Miura SV e proseguita con Diablo SV, Murciélago LP 670-4 SV e Aventador SV, la nuova Revuelto porta la potenza complessiva a 1.065 CV, 50 in più rispetto al modello di partenza. Il sistema ibrido sviluppa una coppia massima di 1.425 Nm e consente alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e da 0 a 200 km/h in 6,7 secondi, raggiungendo una velocità massima superiore a 345 km/h.

Il powertrain abbina il V12 aspirato da 6,5 litri, capace di erogare 825 CV a 9.250 giri al minuto, a tre motori elettrici: due installati sull’asse anteriore e uno collocato sopra il cambio trasversale a doppia frizione a otto rapporti. La batteria agli ioni di litio, portata a 7,3 kWh, può erogare fino a 190 kW. Il rapporto peso-potenza dichiarato è di 1,66 chilogrammi per cavallo.

La nuova Super Veloce accelera da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi e supera i 345 km/h

“Revuelto SV porta a un livello ancora superiore il potenziale della Revuelto, una vettura che ha già stabilito un nuovo punto di riferimento in termini di prestazioni e precisione di guida”, afferma Stephan Winkelmann, presidente e amministratore delegato di Automobili Lamborghini. “Ogni elemento è stato sviluppato per rendere l’esperienza ancora più intensa, diretta e coinvolgente”.

Debutta sulla nuova Revuelto SV la modalità di guida Pilota, selezionabile attraverso un comando rosso sul volante. Il sistema, derivato dall’esperienza Lamborghini nel campionato GT3, permette di regolare il controllo di trazione su cinque livelli e adatta il proprio intervento alle condizioni della pista e allo stato di usura degli pneumatici.

La Revuelto SV sarà in serie limitata a 1.963 esemplari.