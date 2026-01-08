circle x black
Lancia, per la Ypsilon nuova promozione e campagna di comunicazione

Ornella Vanoni, Elodie e Ditonellapiaga sono la colonna sonora del primo spot del 2026

08 gennaio 2026 | 17.09
Redazione Adnkronos
E' un brano coinvolgente come “Ti voglio” di Ornella Vanoni, Elodie e Ditonellapiaga al centro del primo spot del 2026 di Lancia on air da oggi al 17 gennaio, nei formati da 30” e 15”, per poi progressivamente estendersi a tutti i mercati europei in cui è presente il marchio. Presentata in parallelo alla nuova promozione - che vede Ypsilon Ibrida proposta a partire da 19.800 euro - la nuova campagna di comunicazione (declinata sia in tv, stampa e radio sia sui canali social e digital del brand) è stata ideata dall’agenzia 777, nata dalla collaborazione tra Armando Testa ed Herezie, e punta a rafforzare il posizionamento premium di Ypsilon, oltre a rappresentare un ulteriore tassello nel processo di rinnovamento del brand, grazie a un linguaggio visivo più attuale e seducente, coerente con l’identità eclettica di Lancia.

La narrazione, infatti, si articola attraverso uno stile dinamico e moderno, fatto di split screen vivaci e super impattanti, soluzioni visive che imprimono allo storytelling un ritmo serrato e coinvolgente. Si tratta di un approccio pensato per mettere in evidenza, in modo immediato, le principali features del prodotto e per presentare Lancia Ypsilon nelle sue molteplici colorazioni, simbolo di un’auto versatile, capace di adattarsi a gusti e personalità diverse: una scelta ideale per chi cerca stile e carattere.

Quanto alla colonna sonora viene definita in sintonia con l’universo Lancia e diventa parte integrante della narrazione, enfatizzando la capacità di Ypsilon di rispondere a desideri e sensibilità differenti con una comunicazione forte e riconoscibile, che trova nel claim “Ogni desiderio è un viaggio” la sua sintesi finale.

Ypsilon promozione campagna di comunicazione spot televisivo agenzia pubblicitaria
