circle x black
Cerca nel sito
 

LEPAS presenta LEX e accelera sulla mobilità elettrica globale

sponsor

LEPAS presenta LEX e accelera sulla mobilità elettrica globale
27 maggio 2026 | 07.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il nuovo brand del Gruppo Chery presenta un’architettura evoluta dedicata ai modelli NEV, puntando su autonomia estesa, comfort digitale e tecnologie intelligenti per i mercati internazionali.

CTA

Il futuro della mobilità elettrificata secondo LEPAS passa attraverso la nuova piattaforma intelligente LEX, architettura tecnologica sviluppata per supportare una gamma completa di veicoli NEV destinati ai principali mercati mondiali. Il brand del Gruppo Chery punta così a rafforzare la propria presenza internazionale, facendo leva su una strategia che combina innovazione tecnologica, esperienza utente e sostenibilità.

La piattaforma LEX nasce dal lavoro di oltre 1.200 ingegneri e otto centri globali di ricerca e sviluppo, integrando diverse soluzioni energetiche, dai sistemi BEV alle motorizzazioni PHEV. L’obiettivo dichiarato è offrire una guida più naturale e progressiva, con accelerazioni fluide, frenate più controllate e una risposta del veicolo precisa e immediata.

La nuova generazione di modelli LEPAS sarà composta dalle versioni L4, L6 e L8, sviluppate per garantire una mobilità elegante, intelligente e orientata al comfort quotidiano. Sul fronte tecnico, particolare attenzione è stata dedicata all’efficienza energetica grazie alla trasmissione ibrida dedicata DHT, progettata per ottimizzare consumi e prestazioni.

Il SUV di punta LEPAS L8 supera i 1.000 chilometri di autonomia complessiva, mentre il sistema di gestione termica della batteria è progettato per funzionare in condizioni estreme, da -40°C fino a 55°C, incrementando affidabilità e sicurezza in qualsiasi contesto climatico.

LEPAS punta su tecnologia e comfort digitale

L’esperienza a bordo rappresenta uno degli aspetti centrali della filosofia del marchio. Gli interni combinano display ad alta definizione, interazione vocale avanzata, monitoraggio della qualità dell’aria e sistemi di purificazione con ioni d’acqua.

A completare il pacchetto troviamo impianto audio Sony e cancellazione attiva del rumore, soluzioni che contribuiscono a creare un ambiente più silenzioso, immersivo e raffinato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lepas lex gruppo chery
Vedi anche
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video
News to go
Elezioni comunali, i risultati
News to go
Sostegno alla mobilità e alla produzione, governo sblocca decreto
Banche, 'volti al futuro': al via Congresso Uilca tra risiko e nuove sfide


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza