Il nuovo brand del Gruppo Chery presenta un’architettura evoluta dedicata ai modelli NEV, puntando su autonomia estesa, comfort digitale e tecnologie intelligenti per i mercati internazionali.

Il futuro della mobilità elettrificata secondo LEPAS passa attraverso la nuova piattaforma intelligente LEX, architettura tecnologica sviluppata per supportare una gamma completa di veicoli NEV destinati ai principali mercati mondiali. Il brand del Gruppo Chery punta così a rafforzare la propria presenza internazionale, facendo leva su una strategia che combina innovazione tecnologica, esperienza utente e sostenibilità.

La piattaforma LEX nasce dal lavoro di oltre 1.200 ingegneri e otto centri globali di ricerca e sviluppo, integrando diverse soluzioni energetiche, dai sistemi BEV alle motorizzazioni PHEV. L’obiettivo dichiarato è offrire una guida più naturale e progressiva, con accelerazioni fluide, frenate più controllate e una risposta del veicolo precisa e immediata.

La nuova generazione di modelli LEPAS sarà composta dalle versioni L4, L6 e L8, sviluppate per garantire una mobilità elegante, intelligente e orientata al comfort quotidiano. Sul fronte tecnico, particolare attenzione è stata dedicata all’efficienza energetica grazie alla trasmissione ibrida dedicata DHT, progettata per ottimizzare consumi e prestazioni.

Il SUV di punta LEPAS L8 supera i 1.000 chilometri di autonomia complessiva, mentre il sistema di gestione termica della batteria è progettato per funzionare in condizioni estreme, da -40°C fino a 55°C, incrementando affidabilità e sicurezza in qualsiasi contesto climatico.

LEPAS punta su tecnologia e comfort digitale

L’esperienza a bordo rappresenta uno degli aspetti centrali della filosofia del marchio. Gli interni combinano display ad alta definizione, interazione vocale avanzata, monitoraggio della qualità dell’aria e sistemi di purificazione con ioni d’acqua.

A completare il pacchetto troviamo impianto audio Sony e cancellazione attiva del rumore, soluzioni che contribuiscono a creare un ambiente più silenzioso, immersivo e raffinato.