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Maserati alla 1000 Miglia 2026 con la storica A6 GCS/53

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Maserati alla 1000 Miglia 2026 con la storica A6 GCS/53
11 giugno 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maserati è tra i protagonisti della 1000 Miglia 2026, la rievocazione storica che dal 9 al 13 giugno attraversa l'Italia lungo il tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia. Per il marchio modenese si tratta di un appuntamento dal forte valore simbolico, capace di unire passato, presente e passione automobilistica in uno degli eventi più prestigiosi dedicati alle vetture storiche.

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A rappresentare il Tridente è una splendida Maserati A6 GCS/53 del 1953, una delle auto da competizione più significative della storia del marchio. L'esemplare, identificato dal telaio numero 2043, vanta un legame speciale con la Mille Miglia avendo partecipato a cinque edizioni consecutive della storica gara di velocità tra il 1953 e il 1957.

Maserati alla Mille Miglia: un primato ineguagliabile

L'equipaggio è composto da Igor Zanisi e dalla figlia Lara, protagonisti di una partecipazione che intreccia tradizione familiare e passione per il marchio emiliano. La presenza di Lara assume inoltre un significato particolare nel centenario della nascita di Maria Teresa de Filippis, la prima donna a qualificarsi e a disputare un Gran Premio di Formula 1, nel 1958, al volante di una Maserati 250F.

Accanto alla storica A6 GCS/53, Maserati porta sulle strade della 1000 Miglia anche alcuni dei modelli che rappresentano l'attuale interpretazione del lusso sportivo firmato Tridente. GranTurismo, GranTurismo Trofeo, GranCabrio e GranCabrio Trofeo accompagnano infatti la manifestazione come support car.

Per l'occasione, le vetture sono caratterizzate da livree esclusive ispirate ad alcuni modelli iconici della storia Maserati, tra cui Tipo 26, A6 1500, 250F e 3500 GT. Un collegamento ideale tra le radici sportive del marchio e la sua evoluzione contemporanea.

La partecipazione alla 1000 Miglia rappresenta inoltre uno dei momenti centrali dell'Anno del Tridente, il programma celebrativo dedicato ai cento anni del celebre logo Maserati e della prima vittoria ottenuta nel 1926 da Alfieri Maserati con la Tipo 26.

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maserati mille miglia 2026 1000 miglia
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