circle x black
Cerca nel sito
 

Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e valore in un crossover ibrido

sponsor

Mazda CX-30 Ad’vantage: stile e valore in un crossover ibrido
09 ottobre 2025 | 10.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mazda amplia la propria gamma con la Mazda CX-30 Ad’vantage, una nuova versione speciale del crossover compatto che unisce stile, tecnologia e convenienza. Pensata per chi cerca un’auto capace di distinguersi senza rinunciare alla funzionalità, questa edizione limitata nasce per esaltare il rapporto qualità-prezzo, mantenendo alti gli standard di sicurezza e comfort.

All’esterno, il design dinamico della carrozzeria è arricchito da dettagli esclusivi: cerchi in lega da 18 pollici neri, vetri posteriori oscurati e finiture nero lucido. All’interno, spiccano le cuciture rosse che donano un carattere sportivo e raffinato all’abitacolo, valorizzando uno spazio progettato per coniugare praticità ed estetica.

Mazda CX-30 Ad’vantage: equipaggiamenti e prezzo

La dotazione di serie della Mazda CX-30 Ad’vantage è completa e orientata al comfort: sistemi avanzati di assistenza alla guida, infotainment di ultima generazione con integrazione Amazon Alexa e tecnologie connesse per garantire sicurezza e praticità in ogni viaggio. Il tutto senza dimenticare la filosofia Jinba Ittai, che rende la guida coinvolgente e naturale, sia in città che sulle lunghe percorrenze.

Derivata dall’allestimento Homura, questa versione si posiziona tra Prime-Line e Centre-Line, offrendo un’alternativa strategica nella gamma.

Con il suo mix di stile, personalità e convenienza, la Mazda CX-30 Ad’vantage si propone come un crossover ibrido versatile e competitivo, capace di rispondere alle esigenze di una clientela moderna e attenta ai dettagli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mazda CX 30 Ad’vantage mazda
Vedi anche
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video
Mafia, 40 anni fa all'Asinara Falcone e Borsellino scrissero l'ordinanza del maxi processo - Videonews della nostra inviata
Corteo pro Pal a Roma, incappucciati e guerriglia in centro - Video
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza