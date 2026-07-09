circle x black
Cerca nel sito
 

Mercedes-Maybach Classe S: il lusso raggiunge una nuova dimensione

sponsor

Mercedes-Maybach Classe S: il lusso raggiunge una nuova dimensione
09 luglio 2026 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mercedes-Maybach rinnova la propria ammiraglia con l'aggiornamento più importante mai introdotto sulla Classe S, una vettura che continua a rappresentare il punto di riferimento nel segmento delle berline di lusso. Il restyling interessa design, tecnologia, comfort e motorizzazioni, mantenendo inalterata la filosofia del marchio: offrire un'esperienza di viaggio esclusiva, dove ogni dettaglio è progettato per trasformare ogni spostamento in un momento di assoluto benessere.

L'esterno si distingue per una presenza ancora più scenografica. La nuova calandra Mercedes-Maybach cresce nelle dimensioni ed è disponibile anche con cornice illuminata, mentre i gruppi ottici introducono dettagli in oro rosa. Non mancano nuovi cerchi forgiati con l'esclusivo sistema che mantiene la stella Mercedes sempre perfettamente allineata durante la marcia. Completano il rinnovamento nuove tonalità della carrozzeria e ulteriori possibilità di personalizzazione attraverso il programma MANUFAKTUR Made to Measure, che consente di configurare praticamente ogni elemento della vettura.

Mercedes-Maybach Classe S: debutta MB.OS con il nuovo MBUX

La vera rivoluzione è però all'interno dell'abitacolo. Per la prima volta una Mercedes-Maybach adotta il nuovo Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), affiancato dall'ultima generazione del sistema MBUX con grafica dedicata al marchio. L'interfaccia introduce lo Zero Layer evoluto, un assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale generativa e aggiornamenti software over-the-air che permettono alla vettura di evolversi nel tempo.

L'atmosfera a bordo punta a ricreare quella di una lounge privata. Nuove essenze in legno a poro aperto, il raffinato tessuto Mirville privo di pelle, l'illuminazione ambientale e i sedili Executive posteriori contribuiscono a elevare ulteriormente il livello di comfort. Restano disponibili anche dotazioni esclusive come il vano refrigerato e i calici da champagne firmati Robbe & Berking.

Sul fronte meccanico arrivano propulsori di nuova generazione a sei e otto cilindri elettrificati con tecnologia mild hybrid, progettati per garantire un'erogazione ancora più fluida ed efficiente. In alcuni mercati continua, inoltre, a essere disponibile il prestigioso V12, simbolo della tradizione Maybach.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mercedes mercedes maybach classe s
Vedi anche
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video
Incendio deposito Bartolini a Milano, coinvolti 8mila metri quadrati di superficie - Video
News to go
Caldo record sull'Europa, allarme Oms: "Nuova ondata sull'Atlantico"
News to go
Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video
Meloni su Trump: "Non mi pento di nulla e non cambio idea sulla strategia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza