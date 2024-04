MG Motors è un’azienda in costante crescita in Italia.

Una formula perfetta, un prodotto di qualità e giusto per il mercato, un prezzo corretto e in linea con le esigenze del cliente. MG offre una gamma completa e al passo con i tempi.

Nello scorso anno tutta la gamma ha partecipato al raggiungimento degli obiettivi aziendali, dalla MG ZS (oltre 20.500 unità immatricolate), fino alla ZS, full electric da oltre 1.000 pezzi l’anno.

Le performance di MG nel corso del 2024, sono sorprendenti, la MG HS è prima tra i C-SUV, la ZS in seconda posizione tra i B-SUV, la MG4 all’interno dei segmenti C e B, si è posizionata in terza posizione.

Oltre 45.000 unità immatricolate in Italia, nel 2023 sono state immatricolate oltre 30.000 MG.

Altro punto di forza del marchio è la rete:

• 70 concessionari

• 140 punti vendita

• 125 punti di post vendita.

Il passo per radicarsi sul territorio è l’assistenza, perché significa erogare un servizio, costantemente. A partire dal mese di giugno sarà pronto in Italia anche un magazzino ricambi MG.

Quali sono le ambizioni di MG Motors per il 2024?

Prendere un punto di quota, arrivando ai livelli di brand storici, superando brand come Honda e Suzuki e posizionandosi alla pari di marchi storici, quali la KIA e Hyundai.

La nuova MG3 sarà un modello strategico per MG

Si posiziona nel segmento B, un mercato che vanta numeri importanti, oltre al 20%.

Negli ultimi anni un modello medio da segmento B costa intorno ai 20.000 euro. Osservando la composizione del segmento B, il 68% è composto da vetture a benzina e da hybrid, il 18% da GPL, il 10% è full hybrid e solo l’1% di elettriche.

MG lancia un full hybrid competitivo, la MG3 hybrid+ è un prodotto di qualità con un prezzo aggressivo.

Edoardo Gamberni, Head of Marketing Saic: “La nuova MG3 è una vettura moderna e atletica, Oggi MG non lancia solo una nuova vettura ma una nuova tecnologia, la full hybrid. Un’auto che ci consente di ampliare nostra proposta. Con hybrid+ vogliamo lanciare una nuova e inedita tecnologia. La batteria ha una capacità di 1,83 kWh, due i motori elettrici, il primo motore elettrico è da 100 kW, il secondo da 45 kW. Il motore elettrico da 1.5 litri è da 102 cavalli”.

Prestazioni ed efficienza

Una potenza complessiva di 195 cavalli per consumi nel ciclo misto WLTP fino a 4,4 litri per 100 km ed emissioni di 100 gr per km.

La vettura con il miglio rapporto prestazioni consumi, nel classico 0 - 100 km/h la MG3 impiega soli 8 secondi.

Spazio e silenzio, all’interno della nuova proposta di MG, sono presenti due schermi, uno dedicato alla parte software e una ai dati prestazionali. Connettività ma anche sicurezza, presenti ben 11 ADAS sulla versione più ricca e 9 sulla versione d’accesso, l’MG Pilot, include anche l’Intelligent Cruise Assistant.

Prime consegne a partire dal mese di maggio.