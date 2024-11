Milano AutoClassica si svolgerà dal 15 al 17 novembre 2024 a Fiera Milano.

Tanti i Brand presenti in una delle edizioni più ricche di sempre, a Milano AutoClassica 2024 potranno essere ammirati i modelli più rappresentativi della storia di Aston Martin, Bentley, Alfa Romeo, Ferrari e di tanti altri Marchi.

Al Padiglione 12 nell’area incontri di ACI Storico, avrà luogo un talk show sul mondo del collezionismo. Tanti i temi di attualità che saranno trattati. Allo stand, tre le riviste: l’Automobile, l’Automobile Classica e Youngclassic.

Tra le regine di Milano AutoClassica c’è la Mercedes-Benz 300 SL W198, una delle più affascinanti Gran Turismo di tutti i tempi. Un modello intramontabile che segna anche il ritorno della Casa della Stella a Tre Punte nelle competizioni sportive dopo lo stop del periodo bellico. Nel 1952 arrivò seconda alla Mille Miglia, suo il gradino più alto del podio alla 24 Ore di Le Mans e alla Carrera Panamericana.

Il 6 febbraio 1954, la 300 SL Coupé (serie W198) debuttò al Salone dell’Auto di New York.

Milano AutClassica, la Ferrari Testarossa compie 40 anni

Una delle Rosse più belle di sempre, compie 40 anni.

A Milano AutoClassica riflettori puntati anche sulla Ferrari Testarossa, coupé spinta dallo storico motore V12 del Cavallino Rampante.

Il propulsore era montato in posizione centrale, la Testarossa sostituì la celebre 512B, prima supercar di Maranello. Prodotta in oltre 10.000 esemplari, la Testarossa è ancora oggi un oggetto da collezione. Previsto un raduno di Ferrari Testarossa il 16 novembre 2024, in occasione del penultimo giorno di apertura di Milano AutoClassica.