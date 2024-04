Mitsubishi Motors Europe rivoluziona il segmento dei B-SUV con la presentazione del nuovo ASX B-SUV.

Il Nuovo ASX (Active Sports X-over") è stato ridisegnato per incorporare completamente il distintivo frontale "Dynamic Shield" di Mitsubishi Motors. All'interno troviamo una tecnologia di infotainment innovativa grazie ad un grande schermo verticale ad alta risoluzione da 10,4" e app mobili con Google integrato.

Per migliorare inoltre la qualità del suono, il Nuovo ASX include un sistema audio premium Harman Kardon, per regalare ai suoi occupati un'esperienza audio a 10 canali e 410W con bassi chiari e incisivi e medi e acuti fluidi e dettagliati

Il Nuovo ASX viene lanciato insieme all'app My Mitsubishi Motors

"La competitività del Mitsubishi ASX è notevolmente potenziata con una maggiore integrazione del design del marchio e un importante passo avanti nel mondo della digitalizzazione e della connettività", ha dichiarato Frank Krol, Presidente & CEO di Mitsubishi Motors Europe. "Avere Google integrato significa che il Nuovo ASX migliora l’esperienza digitale del conducente all'interno dell'auto e non solo: grazie all'app My Mitsubishi Motors il cliente potrà controllare in tempo reale la sua vettura su numerose funzionalità".

Il nuovo ASX è disponibile con una scelta di cinque colori su tutti i livelli di allestimento: metallic Crystal White, Sunrise Red, Onyx Black, Royal Blue, e Steel Grey.

Riguardo i propulsori che muovono il nuovo B-SUV troviamo motorizzazioni ibride complete (HEV) e mild hybrid, nonché efficienti motori a combustione. Il motore di ingresso è l'innovativo motore a benzina turbocompresso a tre cilindri da 1,0 litri per passare al motore 1,3 litri DI-T che comprende un motore a benzina turbocompresso e a iniezione diretta da 1,3 litri integrato con un sistema mild hybrid.

Infine chi vuole può scegliere la motorizzazione a benzina da 1,6 litri con due motori elettrici e un cambio automatico a multi-mode. L'unità da 105 kW in questo caso offre il perfetto equilibrio tra prestazioni ed efficienza grazie all'assistenza elettrica con un'autonomia totale di 900 km, fino all'80% guidata elettricamente in città.

Il Nuovo ASX dispone anche del sistema MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent - PILOT), che combina il Controllo della velocità di crociera adattativo (ACC) e l'Assistenza al mantenimento di corsia (LCA).