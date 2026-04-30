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MV Agusta, la Brutale 800 si veste di “Nero Carbonio”

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MV Agusta, la Brutale 800 si veste di “Nero Carbonio”
30 aprile 2026 | 12.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

MV Agusta rinnova uno dei modelli più iconici della propria gamma con l’introduzione della nuova livrea “ Nero Carbonio” per la MV Agusta Brutale 800.

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La nuova configurazione estetica punta su un contrasto deciso tra nero e rosso, dove la finitura metallica Nero Carbonio enfatizza il posizionamento premium del modello. A completare la livrea intervengono dettagli in Rosso Ago, il colore simbolo del marchio, che caratterizzano telaio e cerchio.

Sul piano tecnico, la ciclistica propone una forcella Marzocchi USD da 43 mm completamente regolabile, abbinata a un monoammortizzatore Sachs con leveraggio progressivo. L’impianto frenante è affidato a pinze Brembo M4.32 ad attacco radiale a quattro pistoncini, con doppio disco flottante da 320 mm all’anteriore, mentre la dotazione si completa con pneumatici Bridgestone S22.

Il cuore della moto resta il tre cilindri da 800 cc, capace di erogare 113 CV e 85 Nm di coppia.La Brutale 800 Nero Carbonio è inoltre equipaggiata con un pacchetto elettronico avanzato di serie, progettato per garantire controllo e adattabilità in diverse condizioni di guida.

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MV Agusta rosso Ago MV Agusta Brutale 800. Nero Carbonio”
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