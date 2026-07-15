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Nissan amplia le garanzie arrivando fino a 10 anni

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Nissan amplia le garanzie arrivando fino a 10 anni
15 luglio 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dalla copertura convenzionale sulle vetture nuove alle garanzie dedicate ai modelli elettrificati e 100% elettrici, fino al programma Nissan More, cosi' Nissan presenta il proprio sistema di protezione post-vendita, pensato per accompagnare il cliente durante l’intero ciclo di vita del veicolo.

Tutte le autovetture Nissan nuove commercializzate in Italia, indipendentemente dal tipo di alimentazione, sono coperte da una garanzia convenzionale di 3 anni o 100mila chilometri, a seconda del limite raggiunto per primo. La copertura si aggiunge alla garanzia legale di 24 mesi prevista dal Codice del Consumo, offrendo un ulteriore anno di protezione.

Per i modelli full hybrid ed e-Power, Nissan prevede inoltre una garanzia di 5 anni o 100mila chilometri sui principali componenti del sistema di propulsione elettrificato, tra cui motore elettrico, inverter, unità di controllo e batteria agli ioni di litio.

Una copertura specifica è riservata anche alle vetture completamente elettriche. La garanzia sul veicolo resta pari a 3 anni o 100mila chilometri, mentre quella sulla batteria di trazione può arrivare fino a 8 anni o 160mila chilometri, a tutela di uno degli elementi tecnicamente ed economicamente più rilevanti dell’automobile.

Al termine della garanzia convenzionale inoltre entra in gioco Nissan More, il programma lanciato nell’ottobre 2024 che consente di prolungare la protezione sulle principali componenti meccaniche fino a un massimo di 10 anni dalla prima immatricolazione o 200mila chilometri.

Ultimo ma non ultimo Nissan More può essere richiesto anche dai proprietari che in precedenza non abbiano effettuato tutti gli interventi di manutenzione presso la rete ufficiale.

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