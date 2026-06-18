circle x black
Cerca nel sito
 

Nuova Audi A6 allroad, più larga, più connessa, più tecnologica

sponsor

Nuova Audi A6 allroad, più larga, più connessa, più tecnologica
18 giugno 2026 | 10.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel mercato dominato dai SUV, la Audi A6 allroad continua a seguire una strada tutta sua. La quinta generazione della familiare dei Quattro Anelli evolve infatti un concetto che unisce comfort, capacità di affrontare percorsi difficili e piacere di guida, introducendo soluzioni tecniche e motorizzazioni profondamente aggiornate.

CTA

L’impatto visivo è immediato. La nuova Audi A6 allroad cresce nelle dimensioni e sfoggia una carrozzeria più larga rispetto alla A6 Avant, enfatizzando la presenza su strada. Passaruota dedicati, protezioni inferiori e un’altezza da terra superiore contribuiscono a rafforzarne l’identità avventurosa, senza rinunciare all’eleganza tipica della gamma A6.

Nuova Audi A6 allroad: assetto adattivo e trazione integrale

Uno dei punti di forza della nuova Audi A6 allroad è rappresentato dalle sospensioni pneumatiche adattive di serie. Il sistema modifica l’altezza della vettura in base alla modalità di guida e alle condizioni del percorso, migliorando comfort, stabilità e capacità di affrontare fondi a bassa aderenza.

A supportare la guida interviene la trazione integrale quattro ultra, capace di gestire automaticamente la distribuzione della coppia tra gli assi per garantire efficienza e motricità. Lo sterzo integrale contribuisce inoltre a migliorare maneggevolezza nei centri urbani e precisione alle alte velocità.

La gamma motori punta sull’elettrificazione. Da un lato troviamo il V6 3.0 TDI mild hybrid da 299 CV, abbinato a una sofisticata sovralimentazione che migliora la risposta ai bassi regimi. Dall’altro debutta per la prima volta nella storia del modello una versione plug-in hybrid da 367 CV.

Quest’ultima può percorrere fino a 95 chilometri in modalità elettrica e integra una funzione che permette di ricaricare la batteria durante la marcia, offrendo una maggiore flessibilità nell’utilizzo quotidiano.

Immancabili, visto anche il posizionamento della vettura, dei sistemi digitiali di nuova generazione, con schermi ad alta definizione, assistente vocale evoluto e connettività.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
audi audi a6 allroad nuova a6 allroad
Vedi anche
Trump, Iran e Ucraina: Meloni e il bilancio del G7
Maturità 2026, il messaggio del prof. Schettini: "Ragazzi ecco cosa vi succederà domani" - Video
News to go
Carta d'identità cartacea, scattata la proroga
Lucio Corsi canta a sorpresa un nuovo brano, ecco 'Figurati un po'' - Video
As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: "Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni" - Video
G7, Trump arriva per ultimo alla riunione dei leader: "Sono il boss" - Video
Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra - Video
"Buon compleanno Mr Genocidio", gli auguri a Trump dell'eurodeputata Montero in Parlamento ﻿
News to go
Prevenzione dell'usura, operativa la riforma del Fondo Mef
Norvegia, lo show dei tifosi ai Mondiali: la 'Viking Row' è ovunque - Video
AdnTalks, Conte: "Disponibili a guardare al futuro senza preclusioni" - Video
Sal Da Vinci: "Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio 'one man show' in Rai? Chi lo sa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza