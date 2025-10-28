Dopo venticinque anni di assenza, la nuova Honda Prelude riporta in strada un nome storico, reinterpretandolo in chiave moderna. Questa sesta generazione evolve il concetto originale di coupé sportiva attraverso un approccio ingegneristico avanzato, in cui l’efficienza dell’ibrido si fonde con il piacere di guida.

La linea della nuova Honda Prelude, ispirata all’eleganza aerodinamica degli alianti, restituisce un profilo pulito e dinamico. Fari full LED, carrozzeria ribassata e soluzioni aerodinamiche evolute assicurano stabilità e deportanza, mentre la nuova verniciatura Moonlit White Pearl e i cerchi da 19” con pinze freno Brembo blu confermano l’attenzione al dettaglio tipica del marchio.

Nuova Honda Prelude: un equilibrio perfetto tra comfort e performance

Gli interni uniscono artigianalità e funzionalità. Il cruscotto orizzontale, il volante sportivo con palette e il quadro digitale da 10,2 pollici enfatizzano il controllo, mentre sedili Body Stabilising Seat e materiali premium garantiscono comfort anche nella guida più dinamica. Grazie alla piattaforma spaziosa e al portellone posteriore, la Prelude resta pratica e versatile pur mantenendo il suo DNA da coupé.

Cuore tecnico del progetto è il sistema e:HEV con motore benzina 2.0 litri a ciclo Atkinson abbinato a due unità elettriche e a una batteria agli ioni di litio. La potenza complessiva di 184 CV e la coppia di 315 Nm consentono accelerazioni pronte e consumi ridotti.

Il nuovo Honda S+ Shift, esclusivo di questo modello, introduce una trasmissione virtuale a otto rapporti che replica le sensazioni di un cambio automatico sportivo, con suono e risposta sincronizzati tramite Active Sound Control.

La guida può essere personalizzata grazie a quattro modalità (Comfort, GT, Sport e Individual) che agiscono su sospensioni adattive, sterzo e risposta dell’acceleratore. Il telaio, sviluppato partendo dalle soluzioni della Civic Type R, integra sospensioni multilink e sistema Agile Handling Assist ottimizzato, offrendo un equilibrio notevole tra aderenza, precisione e comfort anche nei lunghi viaggi.