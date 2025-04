Nuovo accordo Renault-Nissan, partecipazione incrociata potrà scendere al 10%

Continua la 'trasformazione' della tormentata collaborazione fra Renault e Nissan: dopo il fallimento per quest'ultima della ipotesi di fusione con Honda, oggi sono stati annunciati in data odierna, nuovi progetti strategici che prevedono fra l'altro l'acquisto da parte dei francesi della quota del 51% detenuta dai giapponesi in Renault Nissan Automotive India Private. In una nota si sottolinea come con l'acquisizione del 100% del capitale il progetto "rappresenta un’opportunità fondamentale per Renault per espandere le sue attività internazionali". Mentre "Nissan manterrà la sua presenza in India concentrandosi sull’aumento della copertura del mercato" la società "continuerebbe a produrre i modelli Nissan, tra cui la nuova Nissan Magnite, e fungerà da colonna portante per i futuri piani di espansione dell’azienda". La previsione è di completare la transazione entro la fine del primo semestre. Inoltre, le due aziende hanno concordato la produzione congiunta di una nuova Twingo progettata da Nissan.

L'accordo fra le due case è stato anche modificato per sollevare i giapponesi dall’impegno di investire in Ampere, pur continuando i progetti di prodotto concordati e per rivedere le partecipazioni incrociate stabilendo l’impegno di lock-up al 10% (invece dell’attuale 15%). Il Gruppo Renault e Nissan avrebbero il diritto, senza obbligo alcuno, di ridurre le rispettive quote di partecipazione ad un minimo del 10%. Questo emendamento - si spiega - non avrebbe alcun impatto sulle azioni Nissan detenute dal Gruppo Renault in una fiduciaria francese (ovvero, il 18,66% di partecipazione in Nissan).

Renault sottolinea "come partner di lunga data di Nissan nell’ambito dell’Alleanza e come suo principale azionista" di avere "tutto l’interesse di assistere alla svolta della performance di Nissan il più velocemente possibile". Il Ceo del gruppo Renault Luca de Meo spiega come la discussione con i giapponesi sia stata condotta "con un approccio pragmatico e orientato al business" per "sostenere il loro piano di risanamento". "L’India è un mercato fondamentale per l’industria automobilistica ed il Gruppo Renault - conclude - creerà un ecosistema ed un’impronta industriale efficienti".