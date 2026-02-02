circle x black
Olimpiadi: Autostrade per l’Italia lancia campagna “quanta strada abbiamo fatto insieme” per Milano Cortina 2026

02 febbraio 2026 | 17.48
Redazione Adnkronos
Autostrade per l’Italia avvia la campagna di comunicazione dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, con il concept “Quanta strada abbiamo fatto insieme”. L’iniziativa accompagnerà l’intero periodo dei Giochi, raccontando il viaggio come esperienza collettiva e le autostrade come infrastrutture che collegano persone, territori e comunità alle sedi olimpiche e paralimpiche.

Il messaggio chiave, “Quanta strada abbiamo fatto insieme”, richiama il cammino compiuto nel tempo e i valori comuni tra Autostrade per l’Italia e lo sport: impegno, determinazione e senso di responsabilità. Valori che, secondo l’azienda, riflettono lo spirito olimpico e paralimpico e si ritrovano quotidianamente nel lavoro di chi opera lungo la rete infrastrutturale.

