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OMODA & JAECOO cresce ancora: in Italia sfiora il 3% del mercato

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OMODA & JAECOO cresce ancora: in Italia sfiora il 3% del mercato
15 luglio 2026 | 15.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

OMODA & JAECOO continua a rafforzare la propria presenza sul mercato italiano. I risultati di giugno 2026 confermano infatti il percorso di crescita del marchio del Gruppo Chery, che ha incrementato immatricolazioni e quota di mercato, consolidando il proprio posizionamento soprattutto nel canale dei clienti privati. Parallelamente, il costruttore prosegue la propria espansione internazionale e prepara il debutto della nuova Omoda 4, modello destinato ad ampliare ulteriormente la gamma nella seconda parte dell'anno.

OMODA & JAECOO Italia: cresce la quota di mercato

Nel mese di giugno OMODA & JAECOO ha immatricolato in Italia 4.189 vetture, registrando un incremento del 2,3% rispetto a maggio. Il risultato ha consentito al marchio di raggiungere una quota di mercato del 2,83%, in aumento di 0,13 punti percentuali rispetto al mese precedente.

Il bilancio del primo semestre è altrettanto positivo, con 21.503 immatricolazioni complessive e una quota del 2,27% del mercato nazionale. Ancora più significativo il dato relativo al canale privati, che rappresenta il principale bacino commerciale del brand: a giugno sono state immatricolate 2.667 vetture, pari a una quota del 3,35%, mentre nei primi sei mesi dell'anno le registrazioni hanno raggiunto quota 14.336, corrispondenti a una quota del 2,87%.

La crescita italiana si inserisce in un contesto globale altrettanto favorevole. A giugno OMODA & JAECOO ha consegnato nel mondo 75.102 veicoli, con un incremento del 178% rispetto allo stesso periodo del 2025, superando per il secondo mese consecutivo la soglia delle 75.000 unità. Le motorizzazioni a nuova energia (NEV) hanno rappresentato oltre il 70% del totale, con 56.188 consegne e una crescita del 310% su base annua. Nel primo semestre il gruppo ha raggiunto complessivamente 379.110 immatricolazioni a livello mondiale, avvicinandosi al traguardo di un milione di unità previsto entro fine anno.

Tra i modelli più richiesti si confermano Jaecoo 5 e Jaecoo 7, entrambe oltre le 20.000 consegne mensili a livello globale. Sul fronte tecnologico prosegue inoltre lo sviluppo del sistema ibrido SHS e delle soluzioni di assistenza alla guida, mentre nella seconda metà del 2026 arriverà Omoda 4. Il nuovo modello, rivolto principalmente al pubblico più giovane, introdurrà un abitacolo intelligente di nuova generazione con funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, interazione vocale continua e gestione evoluta delle preferenze del conducente, confermando la strategia del marchio di puntare su tecnologia, connettività ed elettrificazione.

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OMODA & JAECOO crescita mercato italiano elettrificazione
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