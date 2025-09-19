circle x black
OMODA & JAECOO Super Hybrid Night: debutta in Italia la tecnologia SHS

OMODA & JAECOO Super Hybrid Night: debutta in Italia la tecnologia SHS
19 settembre 2025 | 15.25
Redazione Adnkronos
L’Alcatraz di Milano ha ospitato la Super Hybrid Night, l’evento che ha segnato il debutto italiano dell’universo SHS (Super Hybrid System) di OMODA & JAECOO. Una piattaforma che unisce tecnologia e sostenibilità, con due soluzioni: il già noto SHS-P, plug-in hybrid dalle prestazioni record, e il nuovo SHS-H, full hybrid che offre efficienza senza ricarica esterna.

Omoda 5 SHS-H: il SUV ibrido protagonista

Regina della serata è stata la Omoda 5 SHS-H, spinta da un motore 1.5 TGDi a ciclo Miller e due unità elettriche, per una potenza complessiva di 224 CV. Con consumi pari a 5,3 l/100 km WLTP e oltre 900 km di autonomia, sarà disponibile da fine mese negli allestimenti Pure e Premium. Entrambe le versioni offrono ADAS avanzati, doppio display digitale e connettività wireless.

La serata è stata anche l’occasione per annunciare i prossimi arrivi: Jaecoo 5 SHS-H, SUV compatto previsto nel 2025; Omoda 7 SHS-P e Jaecoo 8 SHS-P, in arrivo nel 2026; oltre a Jaecoo 7 SHS-P e Omoda 9 SHS-P, già sul mercato con autonomie superiori a 1.200 km.

Il Jaecoo 5 SHS-H, presentato in anteprima al MiMo, coniuga design deciso e interni eco-friendly con materiali certificati TÜV. Offre 204 CV complessivi, sospensioni indipendenti e tre modalità di guida per adattarsi a ogni terreno.

Il mercato ha già premiato OMODA & JAECOO: ad agosto il brand ha raggiunto l’1,63% di quota tra i privati in Italia, con la Jaecoo 7 leader dei PHEV C-SUV e la Omoda 9 ai vertici tra i D-SUV plug-in. A livello globale le vendite hanno superato 630.000 unità in due anni, consolidando l’Europa come area chiave.

Con l’universo SHS, OMODA & JAECOO aprono un capitolo innovativo nella mobilità, fondendo prestazioni, autonomia e sostenibilità in un’unica visione globale.

Super Hybrid Night
