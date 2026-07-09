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Polestar chiude il primo semestre del 2026 con un ottimo risultato

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Polestar chiude il primo semestre del 2026 con un ottimo risultato
09 luglio 2026 | 18.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Polestar chiude il primo semestre del 2026 con il miglior risultato commerciale mai registrato dall’azienda nel periodo. Il marchio svedese di auto elettriche ad alte prestazioni ha totalizzato ben 30.423 vendite retail nei primi sei mesi dell’anno, in lieve crescita rispetto alle 30.289 unità del primo semestre 2025. Nel solo secondo trimestre, le vendite retail si sono attestate a 17.296 vetture.

Polestar ha registrato nel semestre 28.562 vendite retail, in aumento del 3,1% rispetto alle 27.712 unità dello stesso periodo del 2025.

Raggiungere vendite record nel primo semestre dell’anno, nonostante le difficoltà normative e le sfide di mercato, rappresenta un risultato significativo”, ha dichiarato Michael Lohscheller, CEO di Polestar.Continuiamo a registrare progressi su tutti i fronti, ottenendo una solida crescita in diversi mercati chiave, in particolare nel Regno Unito, in Germania, in Corea del Sud e nella regione Iberica”.

Prosegue anche l’espansione della rete retail del marchio, che conta oggi 235 punti vendita, con una crescita del 39% rispetto allo scorso anno.

Molto positivo anche l’andamento del mercato italiano, dove il primo semestre 2026 si è chiuso con una crescita del 58% rispetto allo stesso periodo del 2025.

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